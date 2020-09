Falkenberg. Zum Abschluss der Tennis-Sommersaison verlor Herren-Verbandsligist TC Falkenberg II auf heimischer Anlage mit 2:4 gegen den Bremerhavener TV. Im Spitzeneinzel lag Yannick Bastian zunächst mit aggressiver Spielweise schnell mit 5:2 vorn. Plötzlich schlichen sich aber Fehler ins Spiel der TCF-Nummer eins ein, zudem gerieten Bastians Bälle zu kurz. Auch im zweiten Satz wurde der Falkenberger nach einer 4:3-Führung im Kopf wiederum zu ungeduldig.

An Position zwei hatte Lennart Riemann anderthalb Sätze dem cleveren Winkelspiel seines Gegenübers wenig entgegenzusetzen. Dann nutzte er aber die nun fehlende Länge in den Schlägen des Bremerhaveners, um in die Partie zurückzufinden. Doch der Routinier fühlte sich beim 3:0 im dritten Satz zu sicher, bei 4:4 gab es kurioserweise vier deutliche Breaks in Serie. Im Tiebreak (6:8) kämpfte Riemann verbissen, verschätzte sich aber bei einem gegnerischen Lob folgenschwer.

Parallel brachte Niklas Hansmann die Hausherren auf die Anzeigetafel. Mit seinen Kick-Aufschlägen dominierte er das einseitige Duell und machte mit der passiven Spielweise seines Konkurrenten kurzen Prozess. Alexander Turban verpasste aber den Ausgleich. Mit einigen Doppelfehlern zu Beginn handelte er sich ein satzentscheidendes Break ein. Später sahen die Zuschauer gute Returns und lange Ballwechsel, in denen Turban aber seine Chancen mit der Vorhand verstreichen ließ. Die Doppel brachten letztlich keine Veränderung mehr.

Der TCF ging allerdings auch nicht mehr volles Risiko, um Christian Appel nach Schulterproblemen sein Comeback zu ermöglichen und auch der Paarung Bastian/Hansmann Spielpraxis zu geben. „Die Saison ist unter vielerlei Gesichtspunkten und mit 7:5 Punkten besser als erwartet verlaufen“, bilanzierte Lennart Riemann.

TC Falkenberg II – Bremerhavener TV 2:4: Bastian – Robin Hillen 5:7, 4:6; Riemann – Nehlsen 2:6, 6:4, 6:7; Hansmann – Kuhmann 6:2, 6:1; Turban – Timo Hillen 3:6, 3:6; Bastian/Hansmann – Nehlsen/Kuhmann 6:2, 6:0; Turban/Appel – Robin Hillen/Timo Hillen 3:6, 0:6 FM