Auch Finn-Niklas Klaus und Tim Denker (Rückennummer 13) trugen sich beim Hambergens 6:1 in die Torschützenliste ein. (Archiv Werner Maass)

Hambergen. „Hier ist ja jeder Schuss ein Treffer“, staunte der Betreuer des FC Hambergen, Thomas Sczypka, beim 6:1-Sieg der Gastgeber in der Fußball-Bezirksliga 3 über den TV Oyten nach dem 4:0 von Thilo Röper. Die Hausherren überboten mit ihren vier Toren innerhalb von nur sechs Minuten sogar noch den FC Worpswede, der zuvor drei Treffer in fünf Minuten gegen Oyten erzielt hatte. „Ich hätte nicht gedacht, dass es noch schlimmer geht. Das war von der ersten bis zur letzten Minute schlecht“, erklärte TV-Coach Axel Sammrey.

Nach einer Viertelstunde eröffnete Frederik Nagel nach einem langen Ball von Lars Meyer den Torreigen mit dem 1:0. Nun ging es Schlag auf Schlag. Jorit Bierwald leitete 60 Sekunden hiernach das 2:0 von Tim Denker ein. Wiederum eine Minute später ließ Denker einen Gegenspieler zunächst aussteigen, ehe er Finn-Niklas Klaus bediente. Letzterer war mit einem noch leicht abgefälschten Schuss in die lange Ecke zum 3:0 erfolgreich. Nach 21 Minuten setzte Frederik Nagel zu einem Sololauf auf der rechten Seite an, den in der Mitte Thilo Röper zum 4:0 vollendete.

„Jetzt reißt euch mal zusammen“, fauchte Oytens Torwarts Benjamin Skupin seine Vorderleute an. Als Jorit Bierwald in der 26. Minute einen Kopfball knapp über die Querlatte beförderte, rieben sich die Zuschauer die Augen: Erstmals führte ein Abschluss der Platzherren nicht zum Erfolg. Im Gegenzug visierte Cedric Ellrott den Pfosten an. „Das war absolut unnötig“, schimpfte FC-Trainer Eric Schürhaus an der Seitenlinie und ermahnte seine Mannen trotz oder gerade wegen der deutlichen Führung zu mehr Konzentration. Immer wenn Oytens Murat Avanas zu einem seiner langen Bälle ansetzte, wurde es auch ganz schnell gefährlich für das Hamberger Tor.

Nach 31 Minuten stoppte TV-Verteidiger Daniel Airich einen Eckball von Thilo Röper mit der Hand. Referee Hassan Harb erkannte sofort auf Strafstoß, den Jorit Bierwald mit einem Schuss in die Mitte nach einer Berührung von Skupin verwandelte. Nach der Pause sah das Publikum das genaue Gegenteil.

Nun ließen die „Zebras“ eine Großchance nach der anderen aus. „Freddy“ Böttjer zielte nach einer starken Vorleistung von Finn-Niklas Klaus unbedrängt zu hoch (47.). Benjamin Skupin kratzte einen Kopfball von Thilo Röper mit den Fingerspitzen über die Querlatte (53.). Finn-Niklas Klaus bugsierte das Leder freistehend drüber (56.).

Nach einer Stunde Spielzeit traf Tim Denker nach einer Röper-Hereingabe nur den Pfosten. „Das war zu lässig“, kommentierte Papa Norbert Denker die Szene. Nach einer Attacke von Paul Meyer gegen Pascal Döpke markierte der gefoulte Spieler, der bereits vor dem Zweikampf weggerutscht war, selbst das Ehrentor (70.) zum 1:5. Joker Oliver Pleuß machte aber noch auf Pass von Tim Denker das halbe Dutzend Tore voll. „Das war überragend. Wir haben bei schwierigen Bedingungen unfassbare spielerische Lösungen gefunden“, schwärmte Eric Schürhaus. Sein Gegenüber Axel Sammrey war dagegen bedient: „Wenn wir so weiter machen, holen wir keinen Punkt mehr.“