Floyd Schnaars war bereits zum dritten Mal beim Stabhochsprung-Camp des TV Lilienthal dabei. (Christian Kosak)

Lilienthal. Passanten, die am Wochenanfang zufällig am Schoofmoor-Stadion in Lilienthal vorbeikamen, blieben mindestens einen Moment stehen und beobachteten staunend das bunte Treiben am Rande des Fußballplatzes. Denn dort gab es im Rahmen des Stabhochsprung-Camps vom TV Lilienthal von Montag bis Mittwoch spektakuläre Flugeinlagen und athletische Höchstleistungen von motivierten Nachwuchstalenten zu sehen. Knapp ein Dutzend Kinder und Jugendlicher im Alter von 10 bis 18 Jahren waren der Einladung von Organisatorin Sandra Traub gefolgt und nutzten die Vormittage ihrer ersten Ferienwoche wortwörtlich zu echten Höhenflügen.

Traub, die auch Leichtathletik-Abteilungsleiterin des Vereins ist, war mit der vierten Ausgabe der mittlerweile lieb gewonnen Tradition im Anschluss hochzufrieden: „Es macht wirklich viel Spaß und man spürt den Teilnehmern die Begeisterung an. Von Sprung zu Sprung ist auch eine Verbesserung zu erkennen und das motiviert natürlich alle. Schön ist, dass wir hier viel Zeit haben und intensiv trainieren können“, strahlte die ehemalige Leistungsturnerin.

Und das ist angesichts der Komplexität des Stabhochsprungs auch nötig: „Dieser Sport ist so komplex und koordinativ anspruchsvoll wie kaum ein anderer. Schnelligkeit, Athletik, Sprungkraft und auch turnerische Fähigkeiten werden benötigt und das macht diesen Sport so faszinierend und einzigartig“, erklärte Traub. Diese Faszination brachte die engagierte Übungsleiterin dem bunt gemischten Teilnehmerfeld eindrucksvoll nahe und blutige Anfänger wurden im Lauf der Trainingseinheiten mit wettkampferfahrenen Athleten zu einem echten Team zusammengeschweißt. Dabei wurden auch die Grundlagen nicht vernachlässigt und neben unzähligen Sprüngen gehörten auch Trockenübungen und das Einstudieren des richtigen Anlaufs, der korrekten Stabhaltung oder der Technik beim Absprung zum täglichen Programm.

„Für einen guten Sprung sind viele Kleinigkeiten entscheidend. Es reicht nicht, nur schnell zu laufen oder gut abzuspringen. Daher muss man alle Bereiche trainieren“, weiß Traub. Und selbst die routinierten Akteure nahmen dies ohne zu murren hin: „Natürlich will man am liebsten sofort springen. Die Mischung und der Zusammenhalt hier sind aber ja auch das Tolle an der ganzen Sache. Jeder hilft sich, man gibt sich Tipps und pusht sich untereinander. Es ist auch einfach ein sehr vielfältiger Sport und macht unglaublich viel Spaß“, grinste der 18-jährige Maximilian Traub, der schon auf Landesmeisterschaften antrat und bereits über 3,50 Meter gesprungen ist.

Tom Stephan (10) nahm dagegen das allererste Mal einen Sprungstab in die Hand, zeigte sich aber ebenfalls sofort begeistert: „Am Anfang hatte ich auch noch ein bisschen Angst, aber das Springen macht super viel Spaß und ist wirklich cool“, strahlte der Schüler. Sein Kumpel Simon Förstner, der bei seiner Premiere großes Potenzial zeigte, konnte da nur zustimmen: „Das Beste ist, wenn man in der Luft ist. Man will dann immer weiter machen und höher kommen. Ich kann mir gut vorstellen, das weiter zu machen“, so Förstner.

Auch Floyd Schnaars (12), der zum dritten Mal dabei war, ist dem anspruchsvollen Sport mittlerweile verfallen: „Ich habe hier vor zwei Jahren das erste Mal mitgemacht und es hat mich sofort gepackt. Natürlich hat man vor der Höhe Respekt, aber in der Luft zu sein, ist ein super Gefühl und ich will in diesem Jahr die 2,50 Meter überspringen“, hat der Lilienthaler schon hohe Ziele für die nächsten Sprünge.

Und so herrschte bei strahlendem Sonnenschein eine tolle Atmosphäre, immer wieder wurden unter dem Jubel der Mitstreiter neue Bestleistungen erzielt. Ganz so hoch wie beim französischen Idol Renaud Lavillenie, der mit übersprungenen 6,16 Metern den nahezu unglaublichen Weltrekord hält, ging es dabei zwar nicht, beeindruckend waren die Fortschritte aber in jedem Fall. Und auch wenn ein Sprung mal nicht optimal klappte, wurden die Ursachen zwar gemeinsam analysiert, falscher Ehrgeiz war aber Fehlanzeige. „Natürlich wollen alle so hoch wie möglich hinaus, aber vor allem steht der Spaß im Vordergrund. Und den haben wir hier definitiv“, sagte Johannes Traub nach einem seiner vielen hohen Sätze.

Mit einem Abschlusswettkampf endeten am Mittwoch so drei tolle und spektakuläre Sprungtage in Lilienthal, die nicht nur in sportlicher Hinsicht sehr lehrreich für die Kinder und Jugendlichen waren. „Gerade in diesem Sport lernen die Kinder fürs Leben. Nach einem schlechten Sprung könnte man auch liegen bleiben, aber es geht darum, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen“, blickte Sandra Traub über den Tellerrand hinaus und fand so die passenden Schlussworte für eine rundum gelungene Veranstaltung.