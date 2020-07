Landkreis Osterholz/Cuxhaven. Der Ball rollt wieder. An diesem Wochenende steigen auch einige höherklassige Teams in die Testspielphase ein. Allen voran Fußball-Oberligist FC Hagen/Uthlede, der sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag im Einsatz ist. FC-Trainer Carsten Werde hat für seine Mannschaft ein sehr intensives Programm zusammengestellt, um das Team bestmöglich auf das Halbfinale im Niedersachsenpokal beim MTV Eintracht Celle vorzubereiten.

Bis zu jener Pokalpartie am Sonnabend, 15. August, stehen für die Grün-Schwarzen gleich sechs Vorbereitungsspiele auf dem Programm. Los geht es am Sonnabend mit der Partie gegen den Bremer Landesligisten VfL 07 (Anpfiff 15 Uhr). Am Sonntag geht es dann gegen eine weitere Bremer Mannschaft, dann ist der Gegner um 14 Uhr der Bremen-Ligist TuS Schwachhausen. Beide Spiele finden auf dem Hagener Kreissportplatz statt. Damit beide Partien mit Zuschauern über die Bühne gehen können, hat der Verein ein entsprechendes Hygienekonzept entwickelt. So erfolgt der Einlass der Zuschauer ausschließlich über das Tor an der Straße „Pferdehamm“. Außerdem muss sich jeder Zuschauer eine eigene Sitzgelegenheit mitbringen.

Bereits am heutigen Freitagabend steht das mit Spannung erwartete Duell des SV Blau-Weiß Bornreihe gegen den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel auf dem Programm (wir berichteten in unserer Donnerstag-Ausgabe). Und mit der TuSG Ritterhude steigt auch der erste Osterholzer Bezirksligist ins Testspielgeschehen ein. Das Team von Trainer Bastian Haskamp ist am Sonnabend beim TSV Bevern (1. Kreisklasse Rotenburg) zu Gast.