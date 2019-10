FC Hagen/Uthlede lässt den Ball laufen

Erik Köhler hatte sichtlich seinen Spaß gegen den MTV Wolfenbüttel. Der Hagener erzielte zwei Treffer und legte einen auf. (Julian Berndt)

Hagen. Erik Köhler ist mit zwei Toren und der Vorlage für den dritten Treffer der Matchwinner für den FC Hagen/Uthlede beim 3:0 (2:)-Heimsieg über den direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Oberliga, MTV Wolfenbüttel, gewesen. Der schnelle Angreifer war es auch, der nach zwölf Minuten die erste gute Gelegenheit für die Hausherren einleitete.

Finn-Niklas Klaus passte im Anschluss den Ball zurück auf Marc Holler, dessen Schuss MTV-Torsteher Marvin Hoffmann so eben noch zur Ecke lenkte. „Kommt Männer, ihr seid drin“, pushte FC-Trainer Carsten Werde seine Schützlinge von der Seitenlinie. „Finni“ Klaus legte kurz darauf einen Ball per Kopf auf Erik Köhler ab, der das Führungstor nachholte. Viel kam über die rechte Hagener Seite. Von dort aus fädelte Fabio Hausmann auch die nächste Möglichkeit ein, doch Finn-Niklas Klaus zielte vorbei (22.). Zwei Minuten hiernach verzog Joscha Plünnecke auf Pass von Tim Heike freistehend auf der Gegenseite. Dabei konterte der Gast überfallartig nach einem abgefangenen Eckball der Platzherren.

Das Kontern beherrschte aber auch das Heimteam. Nach einem langen Ball von Thomas Wischhusen erzielte Erik Köhler mit einem noch leicht abgefälschten Schuss die Vorentscheidung (31.). Sekunden später rutschte Berendt Knoop aus und ermöglichte so Timur Abali die Chance zum 1:2. Doch Yannick Becker befand sich im Kasten der Grün-Schwarzen auf seinem Posten. Weitere Fehler leistete sich Knoop aber nicht. „Berendt hat in der Dreierkette schnörkellos und konzentriert gespielt. So verteidigt man“, lobte Werde seinen Abwehrstrategen.

Yannick Becker entschärfte einen Kopfball von Tobias Block ebenso meisterlich wie Marvin Hoffmann einen von Marc Holler auf der anderen Seite nach einer Hausmann-Ecke (33./36.). In der 38. Minute führte der schönste Angriff des Spiels nicht zu einem Treffer. Nachdem Finn-Niklas Klaus auf dem rechten Flügel mit der Hacke Fabio Hausmann auf die Reise geschickt hatte, setzte Erik Köhler die Kugel knapp am langen Pfosten vorbei.

Die Gäste kehrten viel früher aus der Kabine zurück als die Gastgeber und hätten beinahe auch prompt auf 1:2 verkürzt. Doch André Linek schoss das Spielgerät auf Zuspiel von Patrick Siemer unbedrängt daneben. Besser machte es die Heimformation. Erik Köhler fand zwar nach einer Hereingabe von „Finni“ Klaus noch seinen Meister in Marvin Hoffmann am langen Pfosten. Doch Marc Holler verwertete den Nachschuss zum 3:0 (50.). Als dann auch noch Holler bei einem Eckball ringkampfmäßig festgehalten wurde, hätte Marlo Burdorf beim fälligen Strafstoß sogar auf 4:0 erhöhen können. Doch Marvin Hoffmann ahnte die Ecke und wehrte den Ball zu einem Eckball ab. Marlo Burdorf war gleich auf Wiedergutmachung aus, köpfte das Leder allerdings ans Außennetz. „Bis zum Elfmeter haben wir uns immer wieder konsequent Chancen herausgespielt“, freute sich Carsten Werde. Joker Hussain Taha strebte vier Minuten vor Schluss bei einem schnellen Gegenstoß alleine auf den MTV-Kasten zu, vermochte aber Marvin Hoffmann nicht zu überwinden.

„Wir haben es vor allem in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht und den Ball laufen lassen“, zog auch Matchwinner Erik Köhler ein positives Fazit.