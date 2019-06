Hagen-Coach Carsten Werde (links). (Tobias Dohr)

Hagen. Es wurde am vergangenen Wochenende viel vom Pokal gesprochen. Logisch, die Auslosung der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals hat die Fußballer in ihren Bann gezogen. Und der eine oder andere beim FC Hagen/Uthlede hat dann vielleicht doch einmal kurz gedacht: Das wäre ihr Preis gewesen! Denn immerhin waren die grün-schwarzen Kicker von der Blumenstraße im Viertelfinale des Niedersachsenpokals der Amateure am SV Atlas Delmenhorst gescheitert – und eben jene Delmenhorster freuen sich nun auf ein DFB-Pokalspiel gegen den SV Werder Bremen.

Wenn es überhaupt noch zusätzliche Motivation bedurft hätte, dann dürften sie die Hagener durch dieses Tatsache bekommen haben. Denn für die Oberligisten ist der neustrukturierte Niedersachsenpokal mit seiner Zweiteilung in einen Profi- und einen Amateurwettbewerb (bis Oberliga) so attraktiv wie nie zuvor. Deshalb haben sie beim FC Hagen/Uthlede auch mit großem Interesse die Auslosung der ersten beiden Runden im Niedersachsenpokal 2019/2020 zur Kenntnis genommen, bei der sich Helge Kristeleit (NFV-Referatsleiter Jugend) als „Glücksfee“ betätigte. Das Team von Trainer Carsten Werde bekommt es in der Qualifikationsrunde am Sonntag, 21. Juli (15 Uhr), daheim mit Regionalliga-Absteiger VfL Oldenburg zu tun.

Sollten die Hagener diese schwere Auftakthürde meistern, steht bereits eine Woche später das Achtelfinale an. Dort hätten die Hagener erneut ein Heimspiel, dann würde der TuS Bersenbrück an die Blumenstraße kommen. Und für die Bersenbrücker dürfte jenes „Das-wäre-ihr-Preis-gewesen“-Gefühl am vergangenen Wochenende noch deutlich ausgeprägter gewesen sein als beim FC Hagen/Uthlede. Denn der TuS hatte sich erst im Finale mit 2:3 dem SV Atlas Delmenhorst beugen müssen – und somit den DFB-Pokal und das Spiel gegen Werder nur hauchdünn verpasst.

Weitere Informationen

Qualifikationsrunde (20./21. Juli)

FC Hagen/Uthlede – VfL Oldenburg

SV Brake – TB Uphusen

HSC Schwalbe Tündern – Eintracht Northeim

Heeslinger SC – 1. FC Germania Egestorf/Langreder

MTV Treubund Lüneburg – MTV Gifhorn

SV Lengede – FT Braunschweig

Achtelfinale (27./28. Juli)

Hagen-Uthlede/VfL Oldenburg – TuS Bersenbrück

Brake/Uphusen – Kickers Emden

Tündern/Northeim – VfV Borussia 06 Hildesheim

Heeslingen/Egestorf-L. – Arminia Hannover

Lüneburg/Gifhorn – Lupo Martini Wolfsburg

Lengede/FT Braunschweig – MTV Wolfenbüttel

Atlas Delmenhorst – SC Spelle/Venhaus

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide – MTV Eintracht Celle