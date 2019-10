FC Hagen/Uthlede will die Schotten dicht machen

Fällt gegen Wolfenbüttel aus: Hagens Abwehrchef Christoph Müller. (Tobias Dohr)

Hagen. Dementsprechend wegweisend ist das kommende Heimspiel gegen den punktgleichen MTV Wolfenbüttel (Sonntag, 15 Uhr), der aktuell einen Platz vor den Hagenern rangiert.

„Natürlich ist das eine wichtige Partie gegen einen direkten Konkurrenten. Wir wollen zeigen, dass wir unsere Lehren aus dem Uphusen-Spiel gezogen haben“, erklärt FCH-Coach Carsten Werde. Sein Team habe so in den wichtigen Phasen der Partie den kühlen Kopf verloren, zudem waren die Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen zu groß. „Das Nachschiebeverhalten hat nicht gepasst, Wolfenbüttel ist bezüglich des Konterspiels aber eines der besten Teams der Liga. Wir dürfen ihnen keine Lücken erlauben“, warnt Werde vor dem Gegner, dessen bester Torjäger Tim Heike bereits siebenmal ins Schwarze traf.

Stattdessen sollen die Angriffsbemühungen durch frühe Ballgewinne schon im Keim erstickt werden. Zudem wollen die Hagener ihrerseits mit schnellem Umschaltspiel zum Erfolg kommen – trotz der Pleite gelang dies in Uphusen zumindest teilweise. „Wir müssen auch die positiven Dinge mitnehmen. Auch in Uphusen haben wir im Spielaufbau eine gute Geschwindigkeit im Passspiel gezeigt und uns so Torchancen erspielt“, fordert der Hagener Übungsleiter. Im Defensivbereich sollten die Gäste, die wettbewerbsübergreifend seit sieben Spielen auf einen Sieg warten, dann ihre Schwierigkeiten bekommen: Mit 31 Gegentreffern stellt Wolfenbüttel statistisch die zweitschlechteste Abwehr der Liga. Allerdings kassierten die Hagener nur ein Tor weniger, am Sonntag fehlt nun auch noch Abwehrturm Christoph Müller verletzt.