Bezirksliga 3: Vor der monatelangen Winterpause stehen für die Fußballer des FC Hambergen noch zwei Liga-Spiele in diesem Jahr an. Der Endspurt zum Jahresende wird mit dem Duell gegen den Tabellenzehnten TSV Achim eingeläutet, ehe am 7. Dezember noch das Heimspiel gegen Langwedel/Völkersen auf dem Programm steht. „Unser Ziel ist es, dass wir die bestmögliche Ausgangslage zum Jahreswechsel vorweisen, das würden 33 Punkte auf dem Konto bedeuten. Das beinhaltet aber natürlich auch, dass wir alle Spiele austragen und gewinnen“, gibt Hambergens Coach Eric Schürhaus die Marschroute vor. „Wir sind gut drauf und haben zuletzt vier Siege in Folge eingefahren. Defensiv sind wir derzeit ebenfalls ziemlich stabil, offensiv nutzen wir unsere Chancen aber noch zu wenig. Im Vergleich zum Hinspiel wollen wir diesmal unbedingt von Beginn an im Spiel sein und keinem frühen Rückstand hinterherlaufen“, so Schürhaus weiter.

Sonntag, 14 Uhr, Hambergen