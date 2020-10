Hambergen. Julian Gelies, der Trainer des FC Hambergen, hatte im Fußball-Bezirksligaspiel gegen den FC Hansa Schwanewede einen ganz entscheidenden Moment ausgemacht: Maksymilian Amplewski traf kurz vor der Halbzeitpause zum 2:2-Ausgleich (42.) und erwischte den oft zitierten, psychologisch wichtigen Zeitpunkt. „Nicht mit einem Rückstand in die Pause zu gehen, das war heute das Allerwichtigste“, ordnete Gelies den Treffer beim am Ende hohen 6:2-Kantersieg seiner „Zebras“ ein.

Zuvor hatten die Rot-Weißen große Probleme mit den engagierten Schwanewedern, die sich in der ersten Halbzeit extrem griffig präsentierten und mehr als nur Nadelstiche setzen konnten. Emil-Finn Tepper traf nach einem vom bereits spielberechtigten Neuzugang Maurice Banehr gepressten Ball problemlos zum 1:0 (19.). Der FC Hansa feierte jeden gewonnen Zweikampf lautstark und setzte Hambergen immer wieder unter Druck, das wiederum zu schnell die Bälle hergab. „Die Jungs haben den Plan in der ersten Halbzeit gut umgesetzt“, lobte Schwanewedes Trainer Timo Schneider sein Team. Und es konnte zunächst auch mit Rückschlägen umgehen: Felix Hoppe unterlief nach einer Flanke von Keno Liebschner ein Eigentor (27.).

Doch Hoppe glich seine persönliche Bilanz wieder aus und verwandelte einen Foulelfmeter zur erneuten Führung (32.). Zuvor hatte Gian Luka Muskee einen Rückpass so ungenau zu seinem Keeper Ivo Kiekhöfer gespielt, dass Tepper den Ball erlaufen konnte und von Kiekhöfer gefoult wurde. „Das war nicht leidenschaftlich, keine Körpersprache, keine Kommunikation. Die Truppe muss leben. Und wenn sie das nicht macht, gewinnt man gegen Schwanewede nicht, dafür sind sie viel zu gut“, kommentierte Gelies die erste Halbzeit.

Dem erwähnten 2:2-Ausgleich ließ Amplewski gut 40 Sekunden nach Wiederanpfiff sein zweites Tor folgen, als er über links von Liebschner bedient wurde und nur noch den Fuß hinhalten musste (46.). Hambergen war nun besser im Spiel, setzte Schwanewede immer mehr unter Druck – und die Schneider-Elf machte nun Fehler: Nach einem langen Muskee-Ball unterlief Hoppe das zweite Eigentor per Flugkopfball zum 4:2 (56.). „Felix muss den Kopf hochnehmen, es gibt halt solche Tage“, sagte Schneider, der die beiden Eigentore nicht zu hoch hängen wollte.

Der Hansa-Coach stellte aber fest, dass mit dem vierten Gegentor „die Dämme brachen“ und seine Elf sich in der folgenden Phase viel zu viele Fehler leistete. Dominic Ponty nahm einem Hansa-Spieler im Spielaufbau den Ball ab und passte zu Liebschner, der vor Schwanewedes Torwart Yannick Sachau die Nerven behielt (62.). Liebschner schnürte danach noch den Doppelpack, nahm einen punktgenauen Amplewski-Pass auf, und markierte das 6:2 (65.).

„Entscheidend war, dass wir in der zweiten Halbzeit unsere Körper mit Leidenschaft füllen konnten“, so Gelies. Taktisch habe man nichts geändert, nur die Herangehensweise an sich. Sein Gegenüber wollte hingegen die zweite Halbzeit angesichts zahlreicher Ausfälle, vor allem in der Innenverteidigung, nicht überbewerten. „Wir müssen diese Niederlage schnell wieder aus den Köpfen rausbekommen“, mahnte Schneider, der sich immerhin über das Debüt des vom FC Hagen/Uthlede gewechselten Banehr freuen konnte: „Maurice bringt ganz viel Erfahrung mit, er ist ein absoluter Teamplayer und wird uns auf jeden Fall sehr weiterhelfen.“