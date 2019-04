Natürlich steht Jorit Bierwald (am Ball) auch in der Spitzenpartie gegen den TSV Ottersberg auf dem Feld. Der Mittelfeldmann verpasste in dieser Saison keine einzige Minute. (M. von Lachner)

Hambergen. Der FC Hambergen hat das geschafft, was neben ihm nur zwei weiteren Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 gelungen ist: ein Sieg gegen den TSV Ottersberg. 3:0 hieß es nach dem Hinspiel für die „Zebras“. An diesem Sonntag (15 Uhr) treffen die beiden Mannschaften im Rückspiel aufeinander, ein Duell, dessen Brisanz nicht größer sein könnte. Der Zweite aus Hambergen empfängt den Tabellenführer aus Ottersberg. Lediglich ein Punkt trennt die Kontrahenten voneinander, die Gastgeber könnten wenige Spieltage vor dem Saisonende mit einem Sieg also selbst die Tabellenführung übernehmen – und damit einen vermutlich vorentscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft unternehmen. Oder etwa doch nicht?

Jorit Bierwald weiß um die Bedeutung dieser Partie, will sie aber nicht zu hoch hängen. Es seien danach ja schließlich noch ein paar Spiele zu absolvieren, gibt der Mittelfeldmann des FC Hambergen zu bedenken. Die Meisterschaft entscheidet sich seiner Meinung nach demnach nicht an diesem Sonntag. Gleichwohl ist das Ziel klar formuliert: „Wir wollen mit einem Sieg an die Tabellenspitze“, betont Bierwald. Ein anderes Ziel kann es nicht geben. Die „Zebras“ hätten es dann in eigener Hand, den Titel und Aufstieg nach zwei Vize-Meisterschaften perfekt zu machen. Bei einer Niederlage wiederum wären vier Punkte Rückstand kaum aufzuholen.

Dass die Hamberger noch so ein gewichtiges Wörtchen um die Meisterschaft mitreden würden, war noch bis vor wenigen Wochen nicht unbedingt vorhersehbar gewesen nach der ernüchternden 0:1-Heimniederlage gegen Mitkonkurrent TSV Etelsen. „Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass wir noch einmal zurückkommen können“, erklärt Bierwald. Aber der Konkurrent strauchelte. Patzte daheim gegen den SV Vorwärts Hülsen (1:2) und kassierte jüngst eine deftige 0:6-Packung gegen jenes Team, gegen das nun der FC Hambergen antreten muss: den TSV Ottersberg. Das reichte, um aus dem Meisterschaftsrennen auszuscheiden. Die „Zebras“ hingegen gewannen ihre Spiele in der Zwischenzeit allesamt.

Was sich auf den ersten Blick gut liest, ist bei näherer Betrachtung mit Vorsicht zu genießen. Der FC Hambergen überzeugte nämlich keineswegs. Bei der Generalprobe gegen den ATSV Scharmbeckstotel lieferte der Bezirksliga-Zweite eine ziemlich dürftige Darbietung. „Wir haben auf jeden Fall noch Luft nach oben“, weiß Jorit Bierwald. Bei der Ursachenforschung tut sich der 27-Jährige schwer. „Es zieht sich irgendwie durch die gesamte Rückrunde, dass wir unser Potenzial nicht abrufen können“, sagt er. Der Mittelfeldmann muss es am besten beurteilen können, stand er in dieser Spielzeit doch als einziger jede (!) Minute auf dem Platz.

Einfach so eine Leistung wie im Hinspiel abliefern – das wär’s, findet Jorit Bierwald. „Damals hat die Einstellung komplett gestimmt, haben den Gegner die ganze Zeit unter Druck gesetzt, waren voll da. Das war unsere beste Saisonleistung“, erinnert der Hamberger. Topspiele wie dieses seien geschaffen dafür, über sich hinauszuwachsen. Darauf baut Hambergens Dauerbrenner. „Der Druck liegt aber eher bei Ottersberg als bei uns“, findet Bierwald. Der TSV Ottersberg müsse als Absteiger wieder zurück in die Landesliga, der FC Hambergen wolle, aber müsse nicht unbedingt aufsteigen, erklärt der Mittelfeldmann weiter. Trotz zweier Vize-Meisterschaften hintereinander.

„Natürlich willst du dann auch irgendwann hoch. Das ist ja ganz normal, und das wollen wir ja auch“, sagt Jorit Bierwald, der selbst mit dem SV Blau-Weiß Bornreihe in der Landesliga aktiv war und dort die Meisterschaft errang, ehe er sich dem FC Hambergen anschloss. Und sich dort so wohl fühlt, dass er bereits im Januar seine Zusage für die kommende Saison gegeben hat – unabhängig von der Spielklasse. Mit dieser Frage werden sich die Spieler nämlich zwangsläufig auseinandersetzen müssen: Was passiert mit dem Team, wenn die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg nicht erreicht wird? „Dann glaube ich, dass trotzdem der Großteil bleiben wird“, meint der 27-Jährige. Solche Gedanken schiebt er in diesen Tagen allerdings weit von sich. Die Mannschaft ist bereit für das Topspiel, bereit, dem Ligaprimus die zweite Niederlage beizubringen. Das wäre dann nur dem FC Hambergen gelungen.