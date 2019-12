Bezirksliga 3: „Wenn wie eine Top-Ausgangssituation für die Rückrunde haben wollen, dann ist ein Sieg Pflicht“, sagt Eric Schürhaus, Trainer der Fußballer des FC Hambergen, vor dem Heimspiel gegen den FSV Langwedel-Völkersen. „Allerdings wissen wir um die Schwere der Aufgabe. Der FSV ist eine Hop-oder-Top-Mannschaft. An guten Tagen sind sie mit das Beste, was die Liga zu bieten hat. Ich hatte sie vor der Saison zu den Top drei der Bezirksliga gezählt. Wir brauchen einen richtig guten Tag“, meint der FCH-Coach. Ein Erfolg gegen den Tabellensiebten soll zugleich auch der Startschuss für eine ausgelassene Hambergener Weihnachtsfeier im Anschluss sein. „Dafür wollen wir die Grundlage schaffen“, so Schürhaus.

Sonnabend, 13.30 Uhr, Hambergen