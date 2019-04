Sieger im Kopfballduell – und noch mehr: Dennis Heineke (rot-weißes Trikot) erzielte beim 6:0-Erfolg des FC Hambergen gegen den ATSV Scharmbeckstotel vier Tore. (von Lachner)

Hambergen. Zwei Spione hatte der FC Hambergen dann doch zum Spitzenspiel des TSV Etelsen gegen den TSV Ottersberg entsandt. Was die beiden sahen, muss ihnen imponiert haben. Gleich mit 6:0 fegte der Ligaprimus aus Ottersberg den Mitverfolger aus Etelsen von dessen Platz. Fußball-Bezirksligist Hambergen konnte nach der Partie gegen den abstiegsbedrohten ATSV Scharmbeckstotel zwar mit demselben Ergebnis aufwarten, nur täuschte es über den wahren Spielverlauf eindeutig hinweg. Die Hamberger waren besser, aber keinesfalls um sechs Tore.

Trainer wie Spieler wollten sich von diesem halben Dutzend Toren auch nicht in die Irre führen lassen. So sagte Coach Eric Schürhaus hinterher, dass sich sein Team über die gesamten 90 Minuten hinweg zu schade gewesen sei, intensive Laufarbeit zu betreiben, den inneren Schweinehund dauerhaft zu überwinden. Einerseits. Andererseits: Warum hätte er hinterher mit seiner Mannschaft besonders hart ins Gericht gehen sollen? Sie gewann schließlich, und das nicht zu knapp. Über das „wie“ könne man immer streiten, und natürlich wird ein Gegner wie Tabellenführer Ottersberg den Rothemden nächstes Wochenende viel mehr abverlangen als es die Scharmbeckstoteler an diesem Ostermontag getan haben. Wichtig war nur eines: der Sieg. Und er zog aus dieser dürftigen Darbietung insofern seinen Schluss, als dass „dieses 6:0 mit dieser Leistung denen Angst machen sollte.“

Furioser Auftakt

Dabei schien der Auftakt wie gemalt für gutes Spiel des FC Hambergen. Mit einem sehenswerten Freistoß aus 22 Metern von der halbrechten Seite, der direkt im Knick landete, sorgte Linksfuß Tobias Prigge für einen optimalen Auftakt, der den Hausherren gegen tiefstehende Scharmbeckstoteler eigentlich Sicherheit hätte geben müssen. Tat er aber nicht. Der FC Hambergen agierte viel zu umständlich und lieferte vor allem in der Vorwärtsbewegung eine uninspirierte Vorstellung. So dauerte es bis zur 21. Minute, ehe der FCH die erste gelungene Kombination vortrug. Finn-Niklas Klaus leitete das Leder zu Frederik Nagel, der sein Laufduell auf der linken Außenbahn gewann, stark in die Mitte flankte, wo Keno Liebschner knapp verpasste. Liebschner besaß kurz darauf mit einem unverhofften Kopfball, den ATSV-Keeper Nils-Linus Sievert an die Latte lenkte, eine weitere gute Möglichkeit.

Aus dem Spiel heraus fiel den Hausherren aber weiterhin wenig ein, sie profitierten von Fehlern des Gegners, die auch nicht lange auf sich warten ließen. Nach einem verlorenen Kopfball von Kjell Scheper gegen Dennis Heineke brauchte der Hamberger den Ball nur noch über den herauseilenden Keeper zu lupfen. Nachdem die Gäste nach einer halbhohen Flanke auf Eike Pupat, der das Leder mit dem Kopf nicht richtig erwischte, die erste und einzige annähernd gefährliche Offensivaktion vorweisen konnten, erzielten die Hamberger prompt den nächsten Treffer. Eine zu kurz und mittig abgewehrte Ecke landete bei Jorit Bierwald, in dessen Schuss Dennis Heineke grätschte (35.). Es war das dritte Tor nach insgesamt vier Chancen.

Der ATSV Scharmbeckstotel blieb auch nach dem Wiederanpfiff harmlos, aber zumindest spielte er nun mit. ATSV-Coach Philipp Meinke kam sogar zur Erkenntnis, dass sein Team gefälliger agiere. „Die stehen oben, und wir machen hier das Spiel“, sagte er. Allerdings leistete sich sein Team zu viele Fehler. Vor allem der eingewechselte Keeper konnte sich mehrfach nicht von Schuld freisprechen. Konnte man über die Berechtigung seines verursachten Elfmeters, den er gegen Finn-Niklas Klaus allerdings hielt (64.), noch streiten, so ließ er das Leder nach einem Freistoß direkt vor die Füße von Dennis Heineke fallen (83.), und beim 6:0 durch Malte Puckhaber unterlief er die zum Tor führende Flanke (90.).

Zuvor hatte Dennis Heineke sein viertes Tor erzielt (88.). Drei schnelle Tore, die für gehörigen Unmut bei ATSV-Trainer Philipp Meinke sorgten.

Eric Schürhaus hatte derweil gut Lachen. Fußball sei auch manchmal rein ergebnisorientiert, gab er nach dem Schlusspfiff zu Protokoll. Und vor allem haben die Hamberger nun eines: ihr „Endspiel“ am nächsten Sonntag gegen den TSV Ottersberg, auf das sie sich bereits jetzt freuen.