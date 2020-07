Die Derby-Gewinner FC Hansa Schwanewede (mit Felix Hoppe), FC Hambergen (mit Frederik Nagel) und TuSG Ritterhude (mit Bastian Haskamp, unten v.l.) erhielten von den Vertretern der Volksbank Patrick Harth, Jens Themsen und Hartmut Schult (oben, v.l.) ihre Schecks. (Dennis Schott)

Landkreis Osterholz. Einmal mehr entpuppte sich der FC Hambergen als Derby-Spezialist und holte sich zum dritten Mal den Sieg beim Volksbank-Cup. In der von den Volksbanken Osterholz-Scharmbeck, Schwanewede und Bremen-Nord ausgelobten Wertung zählen ausschließlich die Ergebnisse der Osterholzer Landkreisderbys. Insgesamt fünf Teams der Fußball-Bezirksliga 3 Lüneburg rangen in dieser Saison um die Derby-Krone und um ein Preisgeld von insgesamt 1000 Euro. Für den Sieger aus Hambergen sprangen 500 Euro heraus, der Zweitplatzierte TuSG Ritterhude erhielt 300, der Drittplatzierte FC Hansa Schwanewede 200 Euro.

Dabei wurden seit Bestehen des Volksbank-Cups zum ersten Mal nicht einmal alle Derbys ausgespielt. Gezwungenermaßen, denn Corona-bedingt musste die Spielzeit vorzeitig abgebrochen werden. Um dennoch einen Sieger zu ermitteln, wurden die bis zum Abbruch absolvierten Derbys analog zur „echten“ Tabelle nach einer Quotienten-Regelung gewertet. Hier hatten die „Zebras“ aus Hambergen durchschnittlich zwei Punkte erspielt, dicht gefolgt von den Ritterhudern, die 1,75 Punkte pro Derby einheimsten. Der FC Hansa kam auf 1,40 Zähler, darf sich aber in gewisser Weise als geheimer Sieger des diesjährigen Volksbank-Cups fühlen. Der Aufsteiger strampelte bis zum Abbruch nämlich kräftig gegen den Abstieg, holte aber letztlich gerade in den Derbys wichtige Punkte. „Gegen Ritterhude haben wir, glaube ich, unser bestes Spiel der Saison gemacht“, erinnert sich Hansa-Akteur Felix Hoppe. Und es wäre fast noch mehr herausgesprungen, wenn die Schwaneweder gegen den SV „Komet“ Pennigbüttel nicht eine zweimalige Führung verspielt hätten. An dieses 3:3 erinnert sich Hoppe nur ungern zurück. Sein Team führte bereits mit 2:0, musste zwar den Ausgleich hinnehmen, ging aber zwei Minuten vor Ultimo noch einmal in Front, um in der 15. Minute der Nachspielzeit – die Partie war vorher unterbrochen worden – das 3:3 zu kassieren. „Das war ein bisschen ärgerlich“, meinte Felix Hoppe. In der Partie gegen den FC Hambergen traf er zwar selbst, doch das nützte nichts, „weil Freddy uns zwei eingeschenkt hatte“, sagte der Hansa-Akteur und zeigte dabei vielsagend auf den neben ihm sitzenden Frederik Nagel, der bei der Übergabe am Donnerstag für die Hamberger den Gewinner-Scheck entgegen nahm.

Wie geht es kommende Saison weiter?

Die abgelaufene Saison war im Gespräch mit den Volksbank-Vertretern Jens Themsen (Osterholz-Scharmbeck), Patrick Harth (Schwanewede) und Hartmut Schult (Bremen-Nord) aber nur ein Thema gewesen. Auch über die kommende Spielzeit, vor der man immer noch nicht genau weiß, wann sie beginnen wird, unterhielten sich die Anwesenden durchaus angeregt. Vor allem, was sie für den Volksbank-Cup für Konsequenzen hätte. Denn eines scheint so gut wie ausgeschlossen: Dass die kommende Spielzeit in der Bezirksliga 3 Lüneburg, zu der dann insgesamt 21 Teams gehören werden, in der bisherigen Form ausgetragen werden kann. „Mit Hin- und Rückrunde müsste dann jedes Team 40 Pflichtspiele absolvieren. Wie soll das gehen?“, fragte Bastian Haskamp, der Coach der TuSG Ritterhude. Er gab zu bedenken, dass diese Zahl nur für sein Team gelten würde. „Wir haben aber noch eine zweite und dritte Herren, dazu die ganzen Jugendmannschaften. Da wären unsere Plätze nicht erst im Dezember kaputt, sondern schon im Oktober. Und wie will man diese vielen Spiele koordinieren?“, sagte der TuSG-Coach. Bei all der „ziemlich nervigen Ungewissheit“ geht Bastian Haskamp stark davon aus, dass die Liga zweigeteilt wird. Und zwar in ähnlicher Form, wie es bereits in der Oberliga Niedersachsen geschehen ist: geographisch orientiert. Das hieße im Umkehrschluss, dass in einer Staffel hauptsächlich Kreis-Osterholzer Teams spielen würden, in der anderen würde das Gros aus dem Landkreis Verden bestückt werden. Die übrigen Mannschaften würden dann auf beide Staffeln verteilt werden. Wird es so kommen, würden gleich sieben Osterholzer Kreisteams aufeinander treffen – zu den fünf bisherigen Bezirksligisten FC Hambergen, TuSG Ritterhude, FC Hansa Schwanewede, SV „Komet“ Pennigbüttel und VSK Osterholz-Scharmbeck kämen noch die beiden Aufsteiger SV Löhnhorst und FC Worpswede hinzu. Einer Fortführung des Volksbank-Cup stünde in einer 10er- oder 11er-Staffel dann nichts im Wege. Anders sähe es aus, wenn – dieses Szenario wurde auch ins Feld geführt – die Bezirksliga dreigeteilt würde, also mit je sieben Teams pro Staffel. Nur wäre die echte Tabelle dann automatisch eine Derby-Tabelle.

„Und wie wäre es, wenn man die Derbys an einem Tag ausspielen würde, vor oder nach der Saison bei einer Art Blitzturnier?“, warf Jens Themsen in den Raum. „Einen Termin zu finden, wäre sicherlich kein Problem“, meinte Schwanewedes Felix Hoppe. Ritterhudes Bastian Haskamp stimmte ihm zu, gab allerdings zu bedenken, dass es nicht dasselbe wäre wie bisher. „Viele Spieler wären dann noch oder schon im Urlaub. Die Spiele hätten dann nicht das Niveau wie während der Saison“, meinte er. In einem Punkt waren sich die Vereinsvertreter aber alle einig: Dass der Volksbank-Cup eine echte Motivationshilfe darstellt. Abgesehen vom Prestige können die Vereine das Geld gut gebrauchen, um vor allem Equipment zu finanzieren. „Und wenn was übrig bleibt, ist hoffentlich auch wieder eine Abschlussfahrt nach Mallorca möglich“, sagte Freddy Nagel. Die diesjährige musste nämlich ausfallen.