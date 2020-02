Dürfen nach zwei Heimsiegen mehr denn je vom Klassenerhalt träumen: Hambergens Lilly Marie Küstner (links) und Stefanie Nolte. (Brockmann)

Hambergen. Der abstiegsbedrohte FC Hambergen hat in der Tischtennis-Landesliga der Damen dem enormen Druck standgehalten. Nach zwei klaren Heimerfolgen gegen den ESV Lüneburg (8:3) und Schlusslicht TSC Steinbeck/Meilsen (8:0) befinden sich die „Zebras“ wieder auf Augenhöhe mit der Konkurrenz im Tabellenkeller. Waren die Hambergerinnen vor Wochenfrist bei der unglücklichen Derbyniederlage in Ritterhude noch personell gebeutelt, profitierten sie diesmal selbst vom Fehlen einiger wichtiger gegnerischer Akteurinnen.

FC Hambergen – ESV Lüneburg 8:3: Während bei den Gastgeberinnen Spitzenspielerin Lilly Marie Küstner nach überstandener Grippe wieder fit war, reiste der ESV ohne seine Nummer eins Ursula Krüger stark gehandicapt an. „Keine Frage, ihr Fehlen hat uns zusätzlich Mut gemacht“, gab Daniela Lilienthal zu, „zumal wir bereits in der Hinrunde gegen Lüneburg eines unserer besten Saisonspiele bestritten hatten.“

Eine Lockerheit, die dem Vorletzten vor allem in vielen engen Situationen helfen sollte. Gleich fünf Matches gingen während der knapp drei Stunden dauernden Begegnung über die volle Distanz, jedes Mal durften die „Zebras“ am Ende jubeln. Gerade in der Anfangsphase hätte der spannende Vergleich so auch eine andere Richtung einschlagen können, als beide Doppel nur hauchdünn an die „Rot-Weißen“ gingen, und auch Lilly Marie Küstner erst mit 11:8 im fünften Satz gegen Uta Bensemann die Oberhand behielt.

Lilienthal macht es spannend

Nervenstärke auf Lüneburger Seite bewies ausschließlich Karin Helms, die im unteren Paarkreuz gleich zwei Zähler für ihre Mannschaft beisteuerte. Beim Stand von 7:2 sollte eigentlich die 20-jährige Nane Grotheer, der nach ihrem furiosen Auftritt in Ritterhude erneut das Vertrauen geschenkt wurde, für den Schlusspunkt sorgen. Doch die Angriffsspielerin fand an diesem Tag nie so richtig zu ihrem Rhythmus und unterlag der erfahrenen Defensivspezialistin Doris Diekmann etwas überraschend in vier Sätzen. Parallel machte es Daniela Lilienthal gegen Gitta Decker unnötig spannend. Eine schnelle 5:1-Führung im Entscheidungssatz reichte ihr dann aber letztlich doch zum Sieg.

FC Hambergen – TSC Steinbeck/Meilsen 8:0: Angesichts der angespannten Tabellensituation mussten die Gastgeberinnen tags darauf im zweiten Heimspiel des Wochenendes gegen den designierten Absteiger allerdings unbedingt nachlegen. Da die Doppel bereits gegen Lüneburg funktioniert hatten, gab es keinen Grund, die Formationen zu wechseln. „Wir sind entsprechend zu fünft aufgelaufen, und der Plan ging am Ende auch wunderbar auf“, freute sich Daniela Lilienthal.

In den Einzeln erhielt Joanna Hahn Spielpraxis und sammelte nach zuletzt eher unglücklichen Auftritten nun wieder Selbstvertrauen. Beim 3:0 über Lara Silar zeigte sich Hahn vor allem mental wiedererstarkt. In einer insgesamt sehr spannungsarmen Partie stand lediglich Lilly Marie Küstners Spitzeneinzel aus Sicht des FCH auf der Kippe. Steinbecks Abwehrspielerin Kristina Rosenberger setzte ihre Noppe gegen Küstners Topspins geschickt ein und nutzte höhere Bälle selbst zum Angriff. Nicht unverdient besaß Rosenberger beim Stand von 10:8 im fünften Durchgang sogar zwei Matchbälle, vergab diese jedoch und produzierte in der Verlängerung zunächst einen Schupffehler und schoss daraufhin mittig in die Netzmaschen.

Hambergens Lauf ist jedoch eng mit der Formkurve von Stefanie Nolte verbunden, die momentan jeden umkämpften Satz nervenstark für sich entscheidet und eine in der Rückrunde beeindruckende 7:0-Bilanz aufzuweisen hat. „Wir sind verständlicherweise hochzufrieden mit dem Wochenende, und abgerechnet wird zum Schluss“, schickte Daniela Lilienthal mit einem Augenzwinkern noch eine Kampfansage des FC Hambergen an die Konkurrenz.

Weitere Informationen

FC Hambergen – ESV Lüneburg 8:3: Küstner/Nolte – Decker/Bensemann 3:2 (9:11, 11:5, 8:11, 11:7, 11:8); Lilienthal/Grotheer – Helms/Diekmann 3:2 (11:7, 11:4, 6:11, 8:11, 11:6); Küstner – Bensemann 3:2 (11:9, 9:11, 11:5, 9:11, 11:8); Nolte – Decker 3:0 (11:6, 11:4, 11:5); Lilienthal – Diekmann 3:0 (11:5, 11:8, 11:9); Grotheer – Helms 1:3 (2:11, 9:11, 14:12, 5:11); Küstner – Decker 3:2 (11:9, 11:7, 11:13, 3:11, 11:4); Nolte – Bensemann 3:1 (6:11, 11:9, 14:12, 13:11); Lilienthal – Helms 1:3 (11:9, 10:12, 1:11, 2:11); Grotheer – Diekmann 1:3 (11:7, 6:11, 6:11, 6:11); Lilienthal – Decker 3:2 (11:6, 9:11, 11:7, 9:11, 11:6)

FC Hambergen – TSC Steinbeck/Meilsen 8:0: Küstner/Nolte – Rosenberger/Silar 3:1 (9:11, 11:9, 12:10, 11:5); Lilienthal/Grotheer – Keim/Radowsky 3:2 (7:11, 11:9, 11:4, 8:11, 11:4); Küstner – Keim 3:0 (11:7, 11:8, 11:8); Nolte – Rosenberger 3:1 (19:17, 11:7, 8:11, 11:8); Hahn – Silar 3:0 (11:7, 11:3, 11:9); Lilienthal – Radowsky 3:1 (8:11, 11:5, 11:7, 11:9); Küstner – Rosenberger 3:2 (11:7, 11:2, 7:11, 9:11, 12:10); Nolte – Keim 3:0 (11:6, 11:6, 15:13) FM