Der Punktgewinn bei Werder Bremen II macht den Tischtennis-Herren der TuSG Ritterhude II, hier mit Daniel Wrieden, Mut im Abstiegskampf. (Brockmann)

Landkreis Osterholz. Mit einem 9:5-Auswärtssieg schloss der FCH seinen Doppel-Spieltag erfolgreich ab. Hoffnung im Abstiegskampf hat dagegen die TuSG Ritterhude II. Mit einem 8:8-Unentschieden gegen den direkten Konkurrenten SV Werder Bremen II holte die bedrohte TuSG einen wichtigen Zähler.

ESV Lüneburg – FC Hambergen 9:4: „Wir haben einen gebrauchten Tag erwischt. Allerdings muss man auch erwähnen, dass Lüneburg zum erst zweiten Mal in dieser Saison alle Spieler zur Verfügung hatte. Die haben eine starke Mannschaft. Es waren nicht viele knappe Partien dabei“, konstatierte Hambergens Kapitän Torben Tietjen. Mit der Pleite war der zweite Aufstieg binnen zwei Saisons vom Tisch. „Natürlich hätten wir den gerne mitgenommen, aber jetzt können wir den Saisonausklang genießen“, meinte der Kapitän.

Nach den Doppeln lag der FCH mit 1:2 zurück. Einzig das eingespielte und erfolgreiche Duo Tiemo Spiewack und Christian Schlede punktete. Auch im weiteren Verlauf war Spiewack der einzige Akteur der Gäste, der souverän die Zähler einheimste. „Er war unser einzig guter Spieler an diesem Tag. Er hat drei von vier Punkten geholt“, meinte Tietjen. Für die Vorentscheidung sorgten die Gastgeber, als sie sich mit den beiden Einzelsiegen von Daniel Bomblat (3:1-Sätze gegen Tietjen) und Tim von Ackeren (3:1-Sätze gegen Frederik Siemer) auf 6:3 absetzten. Von diesem Rückstand erholte sich der FCH nicht mehr. „Jetzt heißt es Saisonplatz drei sichern“, so Tietjen.

MTV Brackel - FC Hambergen 5:9: Doppelspieltag für die Gäste, die damit die Chance hatten, die Niederlage vom Vortag wiedergutzumachen – und das gelang den Gästen auch, obwohl der FCH zu Beginn der Partie Schwierigkeiten hatte. „Wir hatten in Lüneburg übernachtet und waren dann über Nacht losgezogen“, begründete Hambergens Mannschaftskapitän Torben Tietjen die nur mäßige Startphase seines Teams, die beinahe zum kompletten Fehlstart wurde. „Selbst Timo Spiewack hätte beinahe noch sein Doppel mit Christian Schlede verloren“, erklärte Tietjen.

Mit Beginn der Einzel steigerten sich die Gäste allerdings, und nachdem Ricardo Burmester seine Begegnung noch abgeben musste, gewann der FCH fünf Duelle in Serie und legte somit den Grundstein für einen souveränen Erfolg in der Fremde. „In den Doppelspielen fehlte noch ein wenig die Lockerheit und die Frische im Kopf, in den jeweiligen Einzelpartien war sie auf alle Fälle da“, sagte Tietjen. Außerdem gibt es bei den Hambergern noch ein teaminternes Duell. „Jeder kämpft darum, in der ersten Mannschaft zu sein, zumal wir ohne Sperrvermerk auskommen wollen“, bemerkte Tietjen, der trotz des vorzeitigen Ausscheidens aus dem Aufstiegsrennen von einem guten Wochenende sprach.

TuSG Ritterhude II – SV Werder Bremen II 8:8: Gemischte Gefühle bei den Gastgebern: Mit einem Sieg hätte die TuSG einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen können, allerdings reichte Hausherren eine zwischenzeitliche 6:4- und 8:6-Führung nicht zu den zwei Zählern. Im Entscheidungsdoppel holte Werder knapp einen Punkt. „Am Ende war das natürlich unglücklich. Es fehlten Nuancen. Mit einem Sieg hätten wir die Bremer auf Distanz gehalten“, sagte Mannschaftskapitän Axel Stelljes, der aufgrund einer langwierigen Verletzung in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird und spielt dabei auf die Partien von Ritterhudes Laurin Struß und Daniel Wrieden an.

Struß vergab zu Beginn der Einzelbegegnungen in seiner Partie gegen Max Rosebrock einen Matchball und unterlag mit 2:3-Sätzen, im vermeintlich letzten Einzel vergab Wrieden gegen Belmin Ahmetagic im fünften Satz ebenfalls einen Matchball und musste mit einer 2:3-Satzniederlage die Platte verlassen. Die Zahlen unterstreichen die gute Leistung der TuSG, die mit 638:623-Punkten und 36:30-Sätzen vorne lagen, am Ende sich aber mit einem Zähler begnügen mussten.

Allerdings nahm Stelljes auch Positives mit. „Wir sind momentan gut dabei. Wir haben aus den letzten vier Begegnungen sieben Punkte geholt – in der gesamten Hinrunde hatten wir sechs. Derzeit sind wir vorsichtig optimistisch, dass es mit dem Klassenerhalt reicht“, resümierte er.

Weitere Informationen

ESV Lüneburg – FC Hambergen 9:4: Rathmann/von Ackeren – Burmester/Tietjen 3:0 (11:9, 11:7, 11:8), Storck/Elvers – Spiewack/Schlede 1:3 (6:11, 11:6, 6:11, 8:11), Hinrichs/Bomblat – Mogalle/Siemer 3:2 (12:10, 12:10, 5:11, 4:11, 11:4), Rathmann – Burmester 3:1 (11:2, 11:5, 7:11, 11:7), Storck – Spiewack 0:3 (3:11, 11:13, 5:11), Elvers – Schlede 3:1 (10:12, 12:10, 11:5, 11:9), Hinrichs – Mogalle 2:3 (11:9, 2:11, 11:7, 4:11, 8:11), Bomblat – Tietjen 3:1 (11:4, 11:6, 11:13, 11:4), von Ackeren – Siemer 3:1 (11:5, 11:3, 9:11, 11:8), Rathmann – Spiewack 1:3 (8:11, 9:11, 11:7, 9:11), Storck – Burmester 3:0 (11:3, 11:9, 11:6), Elvers – Mogalle 3:1 (11:5, 6:11, 11:2, 11:9,), Hinrichs – Schlede 3:1 (3:11, 13:11, 11:9, 11:9)

MTV Brackel - FC Hambergen 5:9: Anton/Becker – Burmester/Siemer 3:0 (11:7, 11:4, 11:7), Dugaew, Said-Ahmed/Dugaew, Said-Magomed – Spiewack/Schlede 2:3 (11:8, 11:5, 8:11, 9:11, 9:11), Schöller/Ohlf – Raudszus/Krüger 3:0 (11:6, 11:8, 11:5), Anton – Burmester 3:1 (7:11, 11:5, 12:10, 11:7), Dugaew, Said-Ahmed – Spiewack 0:3 (6:11, 8:11, 6:11), Becker – Siemer 1:3 (13:11, 10:12, 11:13, 7:11), Dugaew, Said-Magomed – Schlede 1:3 (10:12, 6:11, 11:4, 9:11), Schöller – Krüger 0:3 (6:11, 7:11, 7:11), Ohlf – Tietjen 0:3 (8:11, 7:11, 8:11), Anton – Spiewack 3:1 (11:8, 11:9, 9:11, 11:3), Dugaew, Said-Ahmed – Burmester 1:3 (11:8, 8:11, 9:11, 9:11), Becker – Schlede 3:2 (9:11, 11:5, 9:11, 11:9, 11:8), Dugaew, Said-Magomed – Siemer 0:3 (7:11, 8:11, 5:11), Schöller – Tietjen 0:3 (7:11, 10:12, 8:11)

TuSG Ritterhude II – SV Werder Bremen II 8:8: Meger/Krückemeier – Dörr-Kling/Ahmetagic 2:3 (11:5, 5:11, 9:11, 11:8, 5:11), Kauert/Wrieden – Kindt/Rosebrock 3:1 (11:8, 10:12, 12:10, 11:6), Struß/Sonntag – Pensky/Striebeck 3:2 (11:6, 13:11, 3:11, 9:11, 12:10), Meger – Dörr-Kling 1:3 (8:11, 6:11, 16:14, 4:11), Kauert – Kindt 3:2 (10:12, 11:6, 9:11, 11:8, 11:5), Struß – Rosebrock 2:3 (11:6, 6:11, 12:10, 12:14, 6:11), Krückemeier – Pensky 2:3 (7:11, 11:9, 11:8, 10:12, 9:11), Sonntag – Ahmetagic 3:0 (11:8, 11:3, 11:8), Wrieden – Striebeck 3:0 (11:8, 11:8, 11:8), Meger – Kindt 3:0 (14:12, 12:10, 11:9), Kauert – Dörr-Kling 1:3 (12:10, 9:11, 9:11, 4:11), Struß – Pensky 0:3 (8:11, 6:11, 9:11), Krückemeier – Rosebrock 3:0 (11:9, 11:5, 11:6), Sonntag – Striebeck 3:1 (11:6, 11:3, 13:15, 11:5), Wrieden – Ahmetagic 2:3 (4:11, 12:10, 6:11, 11:8, 11:13), Meger/Krückemeier – Kindt/Rosebrock 2:3 (11:7, 9:11, 6:11, 11:8, 4:11) ONA