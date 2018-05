Auch Bjarne Schnackenberg (am Ball; hier gegen Bornreihe II) trug maßgeblich dazu bei, dass die TSG weiterhin von Titel und Aufstieg träumen darf. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Den 9. Mai 2018 wird der FC Hansa Schwanewede in unangenehmer Erinnerung behalten. Der Titelaspirant der Fußball-Kreisliga Osterholz patzte im Lokalderby beim SV Löhnhorst, der vor 150 Zuschauern einen 1:2-Pausenrückstand noch in einen 5:2-Heimerfolg ummünzte. Die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf besitzt so nach dem 4:2-Derbysieg vor 250 Besuchern gegen den TSV Dannenberg hochprozentige Titelchancen.

SV Lilienthal-Falkenberg II – VfR Seebergen/Rautendorf 2:2 (1:0): Die Platzherren wendeten quasi mit dem letzten Angriff eine Heimniederlage noch ab. Demhat Sicak verlängerte einen Freistoß von Niclas Gaber per Kopf zum 2:2 in die VfR-Maschen. Ronni Ohliger hatte sich zuvor gegenüber zu voreilig das Trikot ausgezogen. Der Seeberger brachte seine Farben nach Vorlage von Lars Isselbächer in Führung. Das vorherige 1:1 hatte der Ex-Lilienthaler Lars Isselbächer höchstpersönlich besorgt. „Wir haben den Ball ganz gut laufen gelassen in der ersten Halbzeit“, befand SV-Betreuer Mathias von Maurich. Niclas Gaber schoss den SV mit einem platzierten 22-Meter-Fernschuss in Führung. Marvin Tietje, Kontantin Gaber und Tjark Lohmann warteten beim kurzweiligen Nachholspiel noch mit einem Aluminiumtreffer auf.

TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf – TSV Dannenberg 4:2 (2:1): Schiedsrichter Volker Scheper (TuSG Ritterhude) deutete im Prestigekampf gleich dreimal auf den Strafstoßpunkt. Daniel Kruse (zwei) und Patrick Schriefer verwandelten die Foulelfmeter. Titelaspirant TSG lief zwischendurch einem Rückstand hinterher. Sebastian Schriefer hatte einen Freistoß für den TSV versenkt, doch Luca Stel und Daniel Kruse drehten das Derby bis zur Pause. „Mit dem 3:1 war der Drops gelutscht“, bekundete TSG-Trainer Marco Miesner; Daniel Kruse nutzte dabei einen weiteren Strafstoß. Der aufgerückte TSG-Innenverteidiger Timon Schnakenberg baute den Vorsprung per Abstauber auf 4:1 aus. Patrick Schriefer blieb nur noch die Ergebniskosmetik. Den Erfolg hatten die Grasberger auch ihrem Schlussmann zu verdanken. „Benjamin Ostrowski war gut bei der Sache“, lobte Marco Miesner.

VSK Osterholz-Scharmbeck II – Barisspor 4:5 (3:2): Einen ungewöhnlichen Spielverlauf nahm das Kreisstadt-Derby. Der Gast fuhr nach einem 0:3- und 2:4-Rückstand noch alle drei Zähler ein. Bilal Matar avancierte zum Matchwinner. Ercan Polat vernochte sich so nach seinem dreifachen Torerfolg nur wenig zu freuen. Der Stürmer lauerte in der Spitze auf Bälle in die Schnittstelle, spielte dabei mehrfach seine Klasse aus. „Wir haben die Außenbahnen nicht dicht bekommen“, sah VSK-Trainer Frank Müller einen Grund in der mäßigen Zweikampfführung seiner Flügelkräfte. Die VSK-Reserve ließ zudem nach der Pause erheblich nach, verhedderte sich in Dribblings. Ismail Tasyer avancierte zum überragenden Akteur auf dem Platz. Der Barisspor-Spieler sorgte mit seinen Dribblings und seiner Ballgewandtheit mit für den Umschwung.

TuSG Ritterhude II – TSV Eiche Neu St. Jürgen 0:3 (0:1): „Die ganze Mannschaft hat gut gekämpft“, gewann TuSG-Reservetrainer Maik Machnacz der Niederlage noch eine positive Seite ab. Die Platzherren hatten nur eben keinen Vladimir Winschu in ihren Reihen. Der Eiche-Stürmerfuchs stellte einmal mehr seinen nachhaltigen Torinstinkt unter Beweis. Jonas Schröder sorgte für den Höhepunkt der ersten 45 Minuten. Der Eiche-Defensivspieler fasste sich ein Herz und brachte den Favoriten mit einem trockenen Fernschuss in Führung. Steffen Schrage, Christopher Schütte und Tim Grahl entwickelten gegenüber kein Glück im Abschluss. Die TuSG-Zweitformation wirkte nach dem Wechsel wenig zwingend vor dem Eiche-Tor. Vladimir Winschu sorgte mit einem Doppelpack noch für klare Verhältnisse.

SV Löhnhorst – FC Hansa Schwanewede 5:2 (1:2): „Es war ein geiles Ding“, sprudelte es aus dem SVL-Coach Torsten Kentel nach dem Überraschungscoup nur so heraus. Der Titelkandidat hatte auf den ersten Gegentreffer durch Daniel Cummerow noch Antworten. Jonas Neumann und Emil Tepper drehten den Spieß bis zur Pause um. Der zweite Durchgang entwickelte sich ganz nach dem Geschmack der Platzherren. Mit einer gehörigen Portion Kaltblütigkeit im Abschluss fügte dem SV Löhnhorst dem Gast einen empfindlichen Rückschlag im Titelrennen zu. Chris Hybsz (zwei), Jannik Dargel und Torben Speckmann versetzten den SVL-Anhang in Hochstimmung. Chris Hybsz gelang dabei mit perfekter Ballannahme und 18-Meter-Schuss in den Winkel ein Supertor. „Wir haben nicht mehr viel zugelassen“, lobte Torsten Kentel seine Defensivabteilung. Doch zumindest einmal wurde es richtig eng, als Kevin Müller das Lattenkreuz traf.