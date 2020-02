Durch Shaban Shabanaj soll die Defensive stabiler werden. (Christian Kosak)

Schwanewede. Der FC Hansa Schwanewede hat sich im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 noch einmal verstärkt. Mit Shaban Shabanaj vom Bremen-Ligisten SG Aumund-Vegesack kommt in der Winterpause ein Mann für die Defensive. „Wir brauchen hinten eine bessere Körper- und Ansprache. Shaban weist hinten eine große Routine auf. Wir hoffen, dass er der Mannschaft deshalb helfen kann“, erklärte FC-Coach Andreas Dirks.

In der ersten Saisonhälfte in der Bremen-Liga war der 31-Jährige nur auf vier Einsätze und insgesamt 115 Minuten Spielzeit gekommen. Daher suchte der Innenverteidiger nun eine neue Herausforderung. Zuvor hatte Shabanaj unter seinem Bruder Gino Shabani als Trainer beim damaligen Landesligisten TSV Lesum-Burgdamm gekickt. „Wir haben gerade in der Defensive unsere Probleme. Da könnte Shaban genau der richtige Mann für uns sein“, sagte Dirks.