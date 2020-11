Worpswede. Der Verein aus dem Künstlerdorf hat seine im Winter geplante traditionelle Hallenveranstaltung für Nachwuchskicker frühzeitig abgesagt. Die Corona-Pandemie zwang den FC Worpswede um Jugendleiter Hans-Werner Liedtke zu der Maßnahme. Im Februar 2020 sorgten bei der zehnten Auflage des Budenzaubers noch 41 Mannschaften an zwei Turniertagen, darunter auch der FC Viktoria 1889 Berlin aus der Bundeshauptstadt mit einem Team, für eine ausgelassene Stimmung und tolle Leistungen in der Sporthalle am Schwimmbad.