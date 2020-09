Worpswede. Das Beste hat sich der FC Worpswede offenbar für den Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga 3, Staffel 1, aufgehoben. Nach einer sehr durchwachsenen Vorbereitung und ebensolchen Ergebnissen behaupteten sich die Kicker aus dem Künstlerdorf zum Auftakt mit 3:0 (2:0) beim 1. FC Rot-Weiß Achim und nehmen somit gemeinsam mit dem MTV Riede die Spitzenposition ein.

„Wir haben es gerade in der ersten halben Stunde richtig gut gemacht“, freute sich FC-Trainer Patrick Wellbrock. Derrick Ampofo hätte seinen Farben auch das frühe Führungstor verschaffen können. Doch dieser suchte im Eins-gegen-Eins gegen Achims Torwart Roland Pepa zu spät den Abschluss und fand somit seinen Meister in ihm. Nach 14 Minuten machte es der Stürmer dann aber besser. Im Anschluss an einen Eckball von Mario Bolduan, der zuletzt wegen Urlaubs schmerzlich vermisst wurde, bugsierte der frühere Angreifer des BV Cloppenburg den Ball mit dem Kopf zum 1:0 ins Netz. Bolduan war es auch, der noch vor dem Pausenpfiff die Vorentscheidung einfädelte. Mit einem schönen Pass durch die Schnittstelle der Achimer Viererkette bediente der Routinier Niklas Heitmann, der auf 2:0 erhöhte (25.).

Gesprengte Doppelsechs

Nach der Rückkehr aus der Kabine musste Patrick Wellbrock ein wenig umstellen, da Alpha Fadiga verletzungsbedingt nicht mehr weitermachen konnte. Somit war die bewährte Doppelsechs mit Mario Bolduan gesprengt. „Kurz nach der Pause hatten wir auch eine kleine Schwächephase“, so Wellbrock. Mit einer guten Verteidigung bewahrte sich der Gast aber vor dem Anschlusstreffer. „Für mich war es auch sehr wichtig, dass wir mal zu Null gespielt haben“, teilte Patrick Wellbrock mit. In der 65. Minute machte Derrick Ampofo mit dem 3:0 den Deckel drauf. Der Goalgetter profitierte dabei von einer starken Rechtsflanke des eingewechselten Philip Gerken. „In den letzten zehn Minuten hätten wir das Ergebnis noch in die Höhe schrauben können“, versicherte Wellbrock. Doch Jan-Henrik Kück (2) sowie Mario Bolduan vergaben gute Gelegenheiten.