Osterholz-Scharmbeck. Der VSK Osterholz-Scharmbeck zeigte sich trotz einer 0:2-Pleite bei der JSG Wurster Nordseeküste gegenüber der Vorwoche stark verbessert, leistete sich aber entscheidende individuelle Fehler. So beförderte beispielsweise Jesco Köhler einen Ball im Spielaufbau direkt in die Füße eines Gegners, der alleine aufs Tor zulief und traf. Der VSK bemühte sich stets, die Initiative zu übernehmen. Vorne fehlte es den Grün-Weißen jedoch an Durchschlagskraft. Die besten Chancen verpassten Tim Vogel per Kopf und Noah Jungcurt, der zu früh abschloss. Ein Konter in der Schlussminute beendete die VSK-Träume vom ersten Punktgewinn.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Ryabko; Tietjen, Spies, Köhler, Sperling, Gräf, Runge, Albrecht, Breden, Vogel, Jungcurt (eingewechselt: Meinert, Horstmann, Buga, Rudolph)

Tore: 1:0 (46.), 2:0 (70.) FM