Wechselt von der TuSG Ritterhude II zum TSV Worphausen, wo er als Feldspieler durchstarten will: Nick Rode. (Tobias Dohr)

Worphausen. „Nick möchte bei uns als Feldspieler auflaufen“, teilt TSV-Trainer Alexander Pulliam mit. Rode war zuletzt viele Jahre als Torwart aktiv. Beim TSV Worphausen stehen mit Tobias Geisler-Knickmann und Justin Kämna bereits zwei Torhüter im Aufgebot.

Neuzugang Rode vertrat beim E-Football auf Kreisebene gemeinsam mit Niklas Knaack die Farben des TSV Worphausen. „Das war eine super Sache“, lobt Alexander Pulliam den Wettbewerb an der Konsole in höchsten Tönen. Etwa 40 Sportler des TSV Worphausen verfolgten am Laptop oder Handy den Online-Auftritt von Niklas Knaack und Nick Rode beim E-Football aufmerksam.