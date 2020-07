Herr Wolf, wie sieht ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich die größten Schwierigkeiten?

Felix Wolf: Seit vier Wochen dürfen wir wieder in die Halle. Allerdings führen wir nur Training mit Jugendlichen ab 14 Jahren durch, da wir aufgrund der Abstandshaltungen keine Hilfestellung geben dürfen und somit die Sicherheit der jüngeren Athleten nicht gewährleisten könnten. Der zweite Trainingstermin in der Woche findet auf dem Sportplatz statt, wo wir uns Kraft- und Koordinationsübungen widmen. Momentan gehen wir ohnehin noch nicht an die verschiedenen Geräte. Einerseits weil wir nach der dreimonatigen Pause das Verletzungsrisiko minimieren wollen, aber auch weil die Geräte gar nicht ständig, wie von uns verlangt, desinfiziert werden können. Diese würden schlichtweg beschädigt werden, das Holz eines Barrenholms würde beispielsweise aufquellen. So beschränken wir uns aktuell aufs Bodenturnen, bei dem jeder seine eigene Matte benutzt. Abwechslung bringt eine AirTrack-Matte, mit der man Höhe gewinnen kann. Eigentlich wollten wir im Mai am Turnfest in Oldenburg mit 40 Personen teilnehmen, darauf hatten wir uns als Verein schon sehr gefreut. Die Weser-Liga startet aber erst im November, da bin ich durchaus optimistisch. Letztlich wird es ein harter Weg sein, bis zu den Wettkämpfen wieder die alte Kraft und Beweglichkeit herzustellen. Dafür müssten alle Teilnehmer aber auch erst einmal wieder zurückkommen. Wir haben schon Angst, den ein oder anderen zu verlieren, der in der Zwischenzeit gemerkt hat, dass er den Sport gar nicht so sehr braucht.

Wie sehen Sie die derzeitigen Lockerungen?

Dazu möchte ich gar nicht so viel sagen. Nur so viel, dass ich die Lockerungen persönlich gut finde, weil Menschen einfach von Natur aus kontaktfreudig sind und den Sport brauchen. Allerdings hoffe ich parallel einfach auch, dass alles gut geht. Ein zweiter Lockdown hätte sicher noch schwerwiegendere Folgen für die Gesellschaft.

Was haben Sie während des Lockdowns am meisten vermisst, und welche Dinge aus dieser Zeit möchten Sie in Ihrem normalen Alltag gerne beibehalten?

Als Industriemechaniker bin ich schon seit anderthalb Monaten in Kurzarbeit. Es ist schon sehr anstrengend, nur zu Hause zu sein, gerade auch weil der Alltagsstress von jetzt auf gleich wegfiel. Irgendwie ist es auch komisch, andere Menschen nicht mehr per Handschlag zu begrüßen. Das war für mich immer eine wichtige Geste, um Freundlichkeit und Respekt auszudrücken. Ich bin übrigens auch Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr, die sich momentan nur im Einsatz- und noch nicht wieder im Dienstbetrieb befindet. Es ist schade, die Kollegen nur kurz wegen des Einsatzes zu sehen. Diese sozialen Kontakte fehlen mir auch generell am meisten. Gerne würde ich mal wieder im Freundeskreis nach Bremen in die Kneipen. Aus der Corona-Zeit möchte ich tatsächlich lieber nichts beibehalten, die Maske kommt, sobald es vorbei ist, ganz schnell wieder in die Schublade.

Wie sehr schränkt Sie Corona in Ihrem Leben noch ein?

Schon noch in vielen Bereichen! Ich befinde mich aktuell immer noch in Kurzarbeit und darf mich nicht in größeren Gruppen mit meinen Freunden treffen. Bei der Feuerwehr fehlt wie erwähnt auch das Gesellige, und beim Sport sind wir von der Normalität ebenfalls noch ein gutes Stück entfernt.

Das Gespräch führte Frank Mühlmann

Zur Person

Heute von:

Felix Wolf, 23 Jahre alt, Trainer der männlichen Geräteturner bei der TuSG Ritterhude

Weitere Informationen

Der Trainingsbetrieb ist vereinzelt gestartet. In unserer Serie „Der neue Alltag“ lassen wir Sportlerinnen und Sportler erzählen, wie es ihnen geht. Heute: Felix Wolf, Trainer der männlichen Geräteturner bei der TuSG Ritterhude