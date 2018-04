Will den Titel: TSG-Trainer Marco Miesner. (Hasselberg)

Worpswede. Im Fokus stehen vor allem die Frauen und die Herren. Dabei kommt es zu den Duellen TuSG Ritterhude gegen FC Hambergen (Frauen, Sonntag, 12.30 Uhr) und TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf gegen SV Blau-Weiß Bornreihe II (Herren, Sonntag, 15 Uhr).

Eine pikante Randnotiz bringt das Frauen-Kreispokalfinale mit sich. Mit Romina Krensellack (FC Hambergen) und Ralf Haase (TuSG Ritterhude) begegnen sich Trainer im Endspiel, die zu gemeinsamen Zeiten beim TSV Wallhöfen im Privatbereich noch eine Lebensgemeinschaft bildeten. Ganz im Gegensatz zum Pokalfinale 2017 (SV Grün-Weiß Beckedorf gegen VSK Osterholz-Scharmbeck 0:5) gibt es im Endspiel 2018 keinen erklärten Favoriten. Die TuSG Ritterhude (54 Saisontore in der Kreisliga Verden/Osterholz) und der FC Hambergen (40) stehen für Offensivfußball. Im bislang einzigen Vergleich in dieser Saison trennten sich die Pokalfinalisten mit einem 2:2-Remis in Hambergen. Das Rückspiel folgt nächste Woche in Ritterhude (6. Mai).

Bei den Herren sind die Rollen hingegen klar verteilt. Die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf geht mit der Bürde des Favoriten in das Pokalfinale 2018 gegen den SV Blau-Weiß Bornreihe II. Mit Marcel Vintiss (zuvor TSV Wallhöfen) haben die "Wörpe-Boys" einen Neuzugang in ihren Reihen, dem sich gleich im ersten Einsatz eine echte Titelchance eröffnet. Die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf gilt auch deshalb als Favorit, weil die Verteidigung um Kapitän Timon Schnakenberg mit 20 Gegentreffern im Saisonverlauf deutlich mehr Stabilität vermittelte als der SV Bornreihe II (42 bei Redaktionsschluss).

Der TSG-Coach erwartet eine knifflige Aufgabe. „Bornreihe hat nichts zu verlieren. Ich gehen davon aus, dass die Chancen 50:50 stehen“, sagt Marco Miesner. Bei der TSG stehen Jan-Christopher Schersell (Kreuzbandriss) und Christoph Brinkmann (Schulter) auf der Verletztenliste. „Wir freuen uns auf ein hoffentlich spannendes Finale. Im Endspiel ist alles möglich“, bekräftigt SV-Trainer Julian Gelies. Die Landesliga-Reserve hat Andre Wrodnig (Schulter) und Marius Petersen (Leiste) zu ersetzen.

Zur Sache

Senioren machen den Anfang

Eröffnet werden die Endspieltage um den Krombacher-Pokal beim FC Worpswede am heutigen Freitag mit den Begegnungen SG Worpswede/Neu St. Jürgen gegen TSV Meyenburg (Senioren, 18.15 Uhr) und TSV St. Jürgen gegen FC Hambergen (Alte Herren, 19.30 Uhr). Die SG Worpswede/Neu St. Jürgen und der TSV Meyenburg standen sich erst in der Vorwoche in der 1. Kreisklasse gegenüber. Mit dem besseren Ende für Meyenburg. Timo Sengstake gelang zwei Minuten vor Ulimo das goldene Tor zum 1:0 für die Klingenberg-Kicker.

Mit dem TSV St. Jürgen (Zweiter) und dem FC Hambergen (Erster) prallen bei den Alten Herren die beiden führenden Teams der Tabelle aufeinander. Die Hoffnungen des TSV St. Jürgen ruhen mit auf Altliga-Torjäger Benjamin Wiese (19 Saisontore). Dem hält der FC Hambergen in der Altliga die mit Abstand stärkste Saisonbilanz (71:11 Tore/48 Punkte) entgegen. Gesucht werden heute beim FC Worpswede die Nachfolger der Kreispokalsieger 2017: SV Komet Pennigbüttel (Alte Herren) und des SV Lilienthal-Falkenberg (Senioren).