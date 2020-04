Kam bereits zu elf Einsätzen: Torwart Finn Bedau vom SV Lilienthal-Falkenberg. (Tobias Dohr)

Lilienthal. Finn Bedau erlebte in der Fußball-Kreisliga Osterholz einen bislang etwas unerwarteten Saisonverlauf. Die vermeintliche Nummer drei im Tor des SV Lilienthal-Falkenberg stieg in der Herbstserie zur Nummer eins auf. Bedau profitierte bei seiner „Beförderung“ von den längerfristigen Verletzungen der beiden Torhüter Christian Haar (Kapselriss) und Malte Börtzow (Knieblessur). Haar wartet noch auf seinen ersten Saisoneinsatz in der Staffel. Börtzow verzeichnete in der Frühphase der Spielzeit 19/20 drei Einsätze in der Kreisliga Osterholz.

Hinter Finn Bedau, der aus dem SV-Nachwuchs hervorging, liegen insagesamt bereits elf Spiele in der höchsten Herren-Kreisstaffel. Zudem schenkte Trainer Hassan Jaber einmal Justin Kämna das Vertrauen zwischen den Pfosten. Bedau kassierte in seinen elf Partien 16 Gegentore, hielt immerhin dreimal seinen Kasten über 90 Minuten sauber. Mit seinen 18 Jahren ist Finn Bedau der jüngste Torwart in der Herren-Kreisliga Osterholz. „Finn ist ein ganz ruhiger Typ. Trotzdem kann er seine Mitspieler voll motivieren. Ich hatte nie Bedenken, ihn einzusetzen“, bekräftigt SVL-Trainer Hassan Jaber.