Schwören sich auf die vielleicht größte WM aller Zeiten ein: die deutsche Floorball-Nationalmannschaft mit Trainer Remo Hubacher (rechts) und den beiden Bröker-Brüdern Janos (Nummer 10) und Niklas (11). (Matthias Liebing)

Lilienthal. Remo Hubacher schreibt an diesem Sonnabend deutsche Floorballgeschichte. So viel scheint sicher. Denn zum Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft in Tschechien werden mehr als 12 000 Zuschauer erwartet. Vor einer größeren Kulisse haben deutsche Floorballer noch nie antreten dürfen – noch nicht einmal 2012. Vor sechs Jahren führte Philippe Soutter, Hubachers Vorgänger im Amt des Bundestrainers, die deutsche Außenseitertruppe sensationell ins WM-Halbfinale. Gut 7000 Zuschauer waren bei der 0:13-Niederlage gegen Schweden dabei, sogar 10 519 Fans sahen einen Tag später im Züricher Hallenstadion das 0:8 im Spiel um Platz drei gegen Gastgeber Schweiz.

Ein schöner Rekord und zweifelsfrei viel besser als die historische Fußnote, die dem in Borgfeld wohnenden Hubacher noch vor zehn Monaten drohte. Denn bei der WM-Qualifikation in der Slowakei stand seine Mannschaft schon kurz vor dem Aus: Erst ein 17:3-Erfolg im abschließenden Gruppenspiel gegen Frankreich sicherte das WM-Ticket – das deutsche Team musste mit 14 Toren Unterschied gewinnen, um sich als einer der besten Qualifikationsdritten durch die Hintertür noch für die Endrunde in der Prager O2-Arena zu qualifizieren. Es wäre das erste WM-Aus einer deutschen Mannschaft in der Geschichte gewesen.

Die mühsame Qualifikation ist längst vergessen. Auch weil Hubacher, der sich als Erfolgstrainer des Floorball-Bundesligisten TV Lilienthal einen Namen machte und im Frühjahr 2017 in die Rolle des Bundestrainers schlüpfte, sehr viel Zeit in die Mannschaft investiert hat. So viele Trainingslager, Länderspiele und Turnierteilnahmen absolvierte ein deutscher WM-Kader noch nie. Hubacher: „Wir sind sehr zufrieden mit unserer Vorbereitung. Zwar finden wir immer wieder noch das eine oder andere Rädchen, an dem wir auch während der WM drehen können. Aber als Team sind wir zusammengewachsen.“

Höhepunkt der Vorbereitung war das Sechs-Nationenturnier im Oktober in der Slowakei. Gegen die starke Konkurrenz aus Norwegen, Dänemark, Lettland, Polen und des Gastgebers setzte sich Hubachers Truppe durch und landete auf Platz eins. „Einer der größten Erfolge, die eine deutsche Mannschaft bislang gefeiert hat“, ordnet Hubacher den Erfolg ein und betont die Bedeutung dieses Turniers. Schließlich habe er in den Partien viel ausprobieren können, und bei den Spielern sei die Überzeugung gewachsen, dass sie auch im WM-Verlauf variabel agieren können. Diese Variabilität ist auch notwendig. Denn während das deutsche Team in den beiden ersten Gruppenspielen am Wochenende gegen Gastgeber Tschechien und die Schweiz in der klaren Außenseiterrolle steckt, wendet sich das Blatt schon am Montagmittag. Denn dann treffen Hubachers Mannen im finalen Vorrundenmatch auf Lettland. Nicht ausgeschlossen, dass die drei Lilienthaler (Nils Hallerstede, Niklas und Janos Bröker) und ihre Mitspieler dann das Spiel machen müssen. „Mit diesen Gedanken beschäftigen wir uns nicht. Wir bereiten uns auf den jeweils nächsten Gegner vor“, sagt Hubacher, der gemeinsam mit seinen Akteuren das Viertelfinale als Ziel ausgegeben hat.

Aktuell steht also erst einmal „Tschechien“ auf der To-do-Liste. Und weil die Losfee es außerordentlich gut mit der deutschen Mannschaft gemeint hat, haben sie im Trainerteam alle Hände voll zu tun. Denn schließlich müssen sie die Nationalspieler, die in der Bundesliga vor durchschnittlich 200 Zuschauern antreten, nicht nur auf eines der weltbesten Teams, sondern auch auf die Rekordkulisse von 12 000 Zuschauern in der Arena vorbereiten. Hubacher: „Die Kulisse wird etwas ganz Spezielles sein. Wir arbeiten darauf hin, dass unsere Spieler sich von dieser Atmosphäre tragen lassen, sich aber trotzdem zu 100 Prozent auf ihre Aufgaben konzentrieren.“