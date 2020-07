Hüttenbusch. Der Verein verständigte sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem 35-jährigen Übungsleiter bis zum 30. Juni 2021. „Wir sind froh, dass er weitermacht. Florian Neumann kommt gut an bei den Jungs“, sagte der Vereinsvorsitzende Jürgen Bohling. Der ehemalige Co-Trainer des FC Worpswede geht nach der Sommerpause in die dritte Saison als Coach bei den Kickern vom Mühlendamm. Unter Florian Neumann als Spielertrainer landete der SV Hüttenbusch in der Saison 19/20 nach Quotientenregelung auf dem siebten Tabellenplatz der 2.Kreisklasse Osterholz A.