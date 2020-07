Floyd, wie sieht Dein neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermutest Du persönlich die größten Schwierigkeiten?

Floyd Schnaars: Da ich zuletzt nur mit einem Trainer zusammenarbeiten durfte, habe ich mich in den letzten Wochen fürs Lauftraining entschieden und konnte mich somit beim Stabhochsprung leider nicht weiterentwickeln. Anstatt fünfmal treffen wir uns momentan nur dreimal pro Woche, sodass ich die fehlenden zwei Einheiten, durchschnittlich zehn Kilometer am Deich, selbst organisiere. Beim Laufen gibt es zum Glück kaum Einschränkungen. Wir dürfen uns allerdings nur zu zweit einlaufen, müssen beim Dehnen den Abstand halten und stets räumlich versetzt loslaufen. Bei Überholvorgängen wird eine Bahn freigelassen, was sich natürlich etwas negativ auf die Zeit auswirkt. Wettbewerbe sind aktuell nicht in Sicht, meine bevorzugten Crossläufe im Winter fallen vermutlich ebenfalls aus. So versuchen wir mithilfe einer Kombination aus Cooper- und Kosmintest meine Leistungsfähigkeit über meine Paradestrecke 3000 Meter in regelmäßigen Abständen zu berechnen. Mein großes Ziel ist nämlich die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften der U 18 im nächsten Jahr. Dann werde ich wahrscheinlich noch aufgeregter als ohnehin schon vor Wettkämpfen sein, da ich schließlich überhaupt nicht einschätzen kann, wie sich die Konkurrenz in der Corona-Zeit verbessert hat.

Eigentlich finde ich sie nicht so gut. Dass jetzt beim Sport nicht mehr so auf die Abstände geachtet werden muss und man sich privat auch wieder mit 50 Leuten treffen darf, verstehe ich nicht. Ein Hygienekonzept schafft man doch nicht auf Partys einzuhalten. Mir ist das alles schon zu locker, und ich habe großen Respekt vor einer zweiten Welle und einem erneuten Lockdown, der uns sicherlich noch mal schlimmer träfe.

Mehr zum Thema Serie „Der neue Alltag“ Yves Buddrus: Maskencheck gehört dazu Der Trainingsbetrieb ist wieder am Laufen. In unserer Serie „Der neue Alltag“ lassen wir ... mehr »

Als Läufer konnte ich mich ganz gut beschäftigen, aber mir fehlte es schon, nicht mehr bei Freunden übernachten zu können. An Abenden, wenn wir „zockten“ oder lustige Challenges, wie ein Reiswaffelessen mit scharfer Soße, veranstalteten, hatten wir einfach immer sehr viel Spaß. In meiner Freizeit spiele ich normalerweise auch Golf und Basketball. Zudem war ich traurig, weil unser Leichtathletik-Trainingslager auf der niederländischen Insel Texel ausfallen musste. Positiv empfand ich in der Schule, dass man in kleineren Gruppen größere Aufmerksamkeit vom Lehrer bekam, dadurch mehr lernte und häufiger drankam. Vermutlich wird das aber nach den Sommerferien, wenn wir wieder als ganze Klasse zusammen sind, ziemlich schwer umsetzbar sein.

Nicht mehr so viel! Wenn ich im August in die zehnte Klasse des Gymnasiums Lilienthal komme, habe ich wohl auch wieder Unterricht in Religion oder Sport. Eigentlich merke ich Corona kaum noch. Aber irgendwie ist das auch ganz schön traurig, wenn man nebenbei die ganzen Nachrichten aus aller Welt verfolgt.

Zur Person

Heute von:

Floyd Schnaars, 15 Jahre alt, Langstreckenläufer und Stabhochspringer beim TV Lilienthal

Weitere Informationen