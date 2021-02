Mirco Rönpage (Fr)

Name: Mirco Rönpage

Spitzname: Wolf

Verein: SG Platjenwerbe

Alter: 26

Lieblingsposition (auf dem Sportplatz): Defensives Mittelfeld.

Lieblingsposition (im Leben): Ostkurve, Weserstadion, 15:30 Uhr, Samstagsspiel bei bestem Wetter mit einem Bier in der Hand.

Man erkennt mich an: Den hellen Haaren.

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Trinkfest, humorvoll, ehrgeizig.

Meine größte sportliche Leistung: Bei all den großen Erfolgen kann ich nicht sagen, welches die größte Leistung davon für mich war (lacht).

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: Den Ball vor dem Tor quergelegt auf einen Spieler, der nicht für seine Torgefahr bekannt war – deshalb ging das Ding dann auch eher Richtung Autobahn.

Das mache ich als erstes, wenn ich ein Tor geschossen habe: Vor Freude schreien und dann zu meinen Teamkollegen laufen.

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: Den Gegner in letzter Minute hüfthoch wegflexen.

Notbremse oder Gegentor zulassen? Kurz vor Schluss, um den Sieg mitzunehmen, definitiv die Notbremse.

Werder oder HSV? Nur der SVW!

Meine Laufbahn als Filmtitel: Ballermann 6

Meine schlimmste Angewohnheit: Ultra-schlecht getimte Kopfbälle, das Kopfballspiel ist quasi nicht vorhanden.

Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt: „Kanone!“, „Flexen!“, „Ein Spiel geht 90 Minuten“

Die Auszeichnung zum Weltfußballer geht an: Philipp Bargfrede (Fußballgott)

Und im Landkreis Osterholz geht sie an? Tobias Kumar

Mit wem würdest du niemals im Aufzug steckenbleiben wollen? Pierre-Michel Lasogga

Wenn ich drei Wünsche frei hätte… 1. Freibier bei jedem Spiel von der Kreisliga bis in die 3. Kreisklasse; 2. Ein langes, gesundes und erfolgreiches Leben, 3. Ein Fußballgeschäft ohne Investoren und Milliardendeals, ein faires System damit nicht das Geld entscheidet, sondern auch kleinere Vereine Erfolg haben können und die Spieler für den Verein spielen – und nicht für das Geld.

Zur Person

* Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden

Weitere Informationen

* Wie alle vermissen den Amateursport – und wir alle merken, wie uns diese doch etwas triste Zeit mehr und mehr die Kraft raubt. Doch die Pandemie bietet auch Chancen. Uns als Sportredaktion beispielsweise die Möglichkeit, neue Wege zu beschreiten. Zum Beispiel Menschen in die Zeitung zu bringen, die im „normalen Betrieb“ wohl niemals dort auftauchen würden. Genau das wollen wir mit FDSNGWAPDSNGW machen. Dieses sperrige Akronym steht für „Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden“. Das Ziel: Unsere Leserinnen und Leser in dieser tristen Zeit mit einem Lächeln in den Tag schicken.