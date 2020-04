Fußball: Bundesliga, Borussia Dortmund - SC Freiburg, 20. Spieltag am 27.01.2018 im Signal Iduna Park, Dortmund (Nordrhein-Westfalen). Freiburgs Lucas Höler (oben) und Dortmunds Jeremy Toljan kämpfen um den Ball. (Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Akkreditierungsbestimmungen der DFL ist die Publikation und Weiterverwertung im Internet und in Online-Medien während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.) Foto: Guido Kirchner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit (Guido Kirchner)

Herr Höler, an einem Thema kommen wir leider nicht vorbei. Wie gehen Sie mit der Corona-Krise um und wie hat sich Ihr Profialltag verändert?

Lucas Höler: Der Alltag hat sich natürlich extrem verändert. Ich denke, so eine Zeit hatte noch kein Fußballer in seinem Leben, das sind harte Zeiten. Da müssen auch wir Fußballer zurückstecken, das müssen wir aber natürlich machen, weil es auch vorgeschrieben ist. Ich persönlich habe mein Lauf- und Kraftprogramm digital und werde das so gut es geht absolvieren. Ansonsten halte ich mich an die Vorschriften, bleibe zu Hause und gehe nur zum Laufen raus und wenn ich mit meinem Hund rausgehe.

Ein Geisterspiel hatte ich noch nie. Kurz vor dem Spiel in Leipzig wurde ja entschieden, dass wir erst mal die Pause einlegen. Das Spiel wäre ein Geisterspiel gewesen. In der jetzigen Situation halte ich von der Pause viel, weil es einfach richtig ist, dass die Stadien nicht von so vielen Menschen besucht werden. Es ist ja nicht dringend, was wir hier leisten. Man muss aber bedenken, dass der Fußball irgendwie weitergehen muss, und wir hoffen alle, dass sich das ein bisschen beruhigt, und dass man dann ab Mai wieder spielen kann. Und wenn es so ist, dann sind Geisterspiele eine gute Option. Ich denke, so sollten wir es machen.

Wir sollen zumindest alle in Freiburg bleiben. Das ist natürlich etwas schade, aber was hätte ich denn jetzt in der Heimat anderes gemacht? Dann wäre ich in meinem Elternhaus eingeschlossen gewesen. Hier in Freiburg habe ich noch ein paar Dinge zu tun, die auf der Strecke geblieben sind, Organisation und Erledigungen. Deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass ich nicht nach Bremen kann. An erster Stelle steht aber ohnehin, dass wir gewissenhaft unser Fitnessprogramm durchziehen, und so wenig wie möglich verlieren. Ansonsten muss man sich wirklich die Zeit vertreiben.

Normalerweise zwei Mal im Jahr, also in der Sommer- und Winterpause. In der Sommerpause bin ich aber auch immer viel unterwegs und gerne mit meiner Freundin im Urlaub, in der letzten Winterpause waren wir auch im Urlaub, und da war ich nur ein paar Tage zu Hause. Ich bin also grundsätzlich sehr selten in der Heimat. Ich wohne ja aber auch schon seit sechs, sieben Jahren nicht mehr zu Hause, deswegen wurde es von Jahr zu Jahr auch weniger. Ich habe ja jetzt mein Leben hier in Freiburg. Meine Familie und Freunde kommen mich aber auch besuchen. Früher, wenn mal zwei Tage frei waren, habe ich mir die Fahrt nach Bremen auch noch mal angetan. So was mache ich jetzt aber nicht mehr, weil es etwas unprofessionell ist, in den zwei freien Tagen zweimal sieben Stunden im Auto zu sitzen. Einen Flughafen hat Freiburg ja leider auch nicht, deswegen bin ich eigentlich nur zweimal im Jahr da und zusätzlich zu besonderen Anlässen.

Das ist mit der Zeit auch etwas weniger geworden, aber mein Cousin, Jan-Moritz Höler, ist ja gerade nach Schwanewede gewechselt. Das freut mich extrem! Dadurch bekomme ich sehr viel mit, was bei Hansa zurzeit los ist. Mein Papa Ralf ist ja zudem im Vorstand. Wenn ich mit meinem Papa oder Cousin telefoniere, geht es dann zwar hauptsächlich um den Fußball bei mir, aber ich frage natürlich auch nach, wie es in der Heimat läuft. Ich bekomme also doch relativ viel mit. Außerdem spielt einer meiner besten Freunde, Ali Dag, beim VSK. Er erzählt auch meistens, wie es so läuft. Zum Blumenthaler SV habe ich aber auch noch viele Kontakte. Auch wenn es weniger geworden ist – man verfolgt es schon noch.

Mehr zum Thema Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 Ein Spartenteam für den FC Hansa Schwanewede Die für den Verein gravierendste Veränderung hat sich auf der Position des Spartenleiters Fußball ... mehr »

Er fühlt sich extrem wohl. Ich habe ihm aber auch schon vorher gesagt, dass er, wenn er zu Hansa wechselt, eigentlich nichts verkehrt machen kann. Er hatte schon überlegt, ob das der richtige Schritt ist, weil er ja auch ein guter Kicker ist, der höher spielen könnte. Er hat ja auch in der Bremen-Liga gezeigt, dass er ein guter Fußballer ist. Er ist aber auch viel unterwegs und beruflich enorm gefordert, es gibt dann andere Prioritäten als Fußball. Da braucht er dann einen Verein, wo er sich extrem wohlfühlt und bei dem nicht viermal die Woche trainiert wird, er aber trotzdem am Wochenende Spaß haben kann. Den hat er in Schwanewede auf jeden Fall, und bisher hat er mir auch nur Positives berichtet.

Es ist schwer, jemanden hervorzuheben oder wegzulassen, weil ich in meinem Leben sehr viele gute Trainer hatte und mich auch auf jeder Station wohlgefühlt habe, auch wegen der Trainer. Zum einen ist da mein Papa. Es gibt nichts Schöneres, als wenn dich der eigene Vater trainiert, und deine ersten fußballerischen Schritte zusammen mit dir geht. Beim VSK hat mich Andreas Grote extrem geprägt, der ja leider vor ein paar Jahren verstorben ist, und auf dessen Beerdigung ich auch war. Er hat mich damals zur A-Jugend dazugenommen, obwohl ich noch B-Jugendlicher war. Da habe ich mich sehr weiterentwickelt. In Blumenthal hatte ich mit Torsten Hennecke und Mohamed Chaaban auch sehr gute Trainer. Im Profibereich brauche ich ja gar nicht erst anfangen, mit Alexander Nouri, Martin Schmidt, Sandro Schwarz und jetzt Christian Streich. Eigentlich darf man da keinen weglassen.

Mehr zum Thema Fußball in Zeiten von Corona Verein(t) in der Unsicherheit Normal ist seit dem vergangenen Wochenende nichts mehr. Das Wetter? Unwichtig! Das vorherrschende ... mehr »

Das ist schwer zu sagen. Natürlich war es so, dass die Gegner zwei Jahre älter waren, da war man körperlich noch nicht so weit wie die meisten. Aber letztendlich hatte man trotzdem was drauf, sodass man dort mithalten konnte. Man hat dann seine Fähigkeiten so eingesetzt, dass man sich Vorteile verschafft hat. Wenn man dann gegen körperlich starke Mannschaften spielte, hat man sich nicht unbedingt darauf eingelassen, da man eh wusste, dass man den Kürzeren zieht. Ich habe es also schon ein bisschen bewusst gemacht, dass ich mich nicht in den Infight mit älteren und körperbetonten Spielern begeben habe, sondern mich auf meine Qualitäten, meine Technik verlassen habe. Wie Lars schon gesagt hat: Hätte ich mich darauf eingelassen, hätte schon was passieren können. Im Fußball können aber immer Verletzungen vorkommen. Ich bin bisher zum Glück von schwereren Verletzungen verschont geblieben. Ich denke, damals habe ich das schon ganz gut gemacht.

Natürlich ist es so, dass man, wenn da Spieler kommen, die viel größer sind und gegen die es ins Kopfballduell geht, nicht unbedingt versucht höher zu springen, sondern den Körper reinzustellen, dass man den Ball behaupten kann. Da muss man clever sein. Es ist jetzt aber nicht mehr so wie früher, dass ich mich aus direkten Duellen oder Zweikämpfen raushalte, ich haue mich da schon regelmäßig rein. Ich bin jetzt mehr oder weniger am Ende meiner körperlichen Entwicklung, ich werde nicht mehr groß wachsen und viel breiter werde ich auch nicht mehr (lacht). Ich denke aber schon, dass ich einen robusten Köper habe und mich wehren kann.

Ich würde sagen, das ist erst im Profi-Dasein so richtig gekommen, weil ich zu Jugendzeiten ja gar nicht wirklich Stürmer gespielt habe. Erst bei Oldenburg, unter Nouri, hieß es dann, dass es auch viel Arbeit gegen den Ball ist, und wenn man seine Sache vorne gut macht, entlastet man die Spieler hinter sich. In Mainz habe ich dann von den Trainern auch viel Input bekommen. In der U23 war es Gang und Gäbe, dass du gegen Herrenmannschaften ins extreme Gegenpressing gehen und viel arbeiten musst. Auch mein jetziger Trainer legt da viel Wert drauf, weil es nur so geht, und weil es zu Freiburg passt. Ich habe also im Profibereich angefangen, das zu lernen, und das klappt bisher auch ganz gut.

Beides. Als Erstes hat er mir gezeigt, dass er mich unbedingt haben will. In den Gesprächen hat man gemerkt, dass es ihm wichtig ist, dass ich nach Freiburg komme. Das hat einem extrem Vertrauen gegeben. Und als ich dann da war, hat er sich sehr gefreut, er hat mich begrüßt und hat noch mal gesagt, dass es ihn sehr freut, dass es geklappt hat. Als das Training losging, hat er mir von Anfang an genau gesagt, was er von mir will, was ich ändern muss. Er hat mir Tipps gegeben, wie ich was besser machen kann. Natürlich hat das nicht alles sofort geklappt, so was dauert auch ein bisschen. Meine Entwicklung ist noch nicht zu Ende, unter Streich habe ich aber noch mal einen Riesenschritt gemacht. Von ihm kann man sehr viel lernen. Er hat auch schon viele Spieler trainiert, die jetzt ganz woanders spielen. Man muss einfach dranbleiben, ihm zuhören und versuchen, das Ganze bestmöglich umzusetzen.

Mir gefällt es in Freiburg sehr gut, ich fühle mich hier super wohl. Ich habe ja auch Anfang des Jahres noch mal einen längerfristigen Vertrag unterschrieben. Ich werde also die nächsten Jahre auf jeden Fall hier verbringen. Es wäre also blöd, wenn es mir hier nicht gefällt, aber das ist nicht der Fall. Stand jetzt möchte ich aber trotzdem nach der Karriere zurück in die Heimat kommen. Ich möchte nah an der Familie und den Freunden sein. Natürlich hat man hier in Freiburg ein paar Jungs, mit denen man befreundet ist, aber die werden auch irgendwann wieder wechseln. Ich möchte dann einfach wieder näher dran sein, weil ich ja schon seit Jahren weit weg bin. In Mainz waren es 500 Kilometer, jetzt bin ich ganz weit im Süden. Das möchte ich nicht nach der Karriere haben.

Die Kohlfahrten fallen mir da als Erstes spontan ein. Das gibt es hier natürlich nicht so. Ich bin zwar gar nicht so der Kohl-Fan, aber natürlich ist es immer cool, bei einer Kohlfahrt dabei zu sein mit den Freunden. Ich bin kulinarisch aber auch nicht so wählerisch und ganz einfach gestrickt. Mir fehlt hier eigentlich nichts, außer natürlich die Familie und die Freunde.

Nein, eher nicht. Meine Freundin kocht auch sehr gut, von daher brauche ich mir nichts schicken zu lassen (lacht).

Früher, wenn Lehrer in der Schule gefragt haben, was wir später mal werden wollen, war meine Antwort einfach immer: Fußballer. Weil mich nichts anderes begeistert hat. Nach der Schule ging es direkt auf den Fußballplatz, in den Pausen haben wir Fußball gespielt. Mein ganzes Leben dreht sich um Fußball, ich schaue jedes Spiel an, was im Fernsehen läuft, deswegen ist die aktuelle Zeit auch extrem hart für mich. Früher wusste ich jedenfalls nicht, was ich außer Fußballer werden sollte. Ich hätte natürlich was studieren können oder so, aber das hätte mich wahrscheinlich nicht so interessiert. Jetzt weiß ich aber auch noch nicht, was ich nach dem Fußball machen will. Wie gesagt, es dreht sich bei mir alles um Fußball, und da würde ich gerne im Geschäft bleiben. Ob es Trainer, Scout oder etwas im Management ist, da bin ich völlig offen. Stand jetzt würde ich sehr gerne im Fußball weiterarbeiten.

(Überlegt) Dann wäre ich 40 Jahre alt. Also wenn es so weitergehen sollte, dass ich mich nicht verletze, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich dann noch in der Landesliga mitkicken kann. Als Spielertrainer würde ich diese Vorstellung unterschreiben.

Zur Person

Lucas Höler (25)

spielte bis zur C-Jugend für seinen Heimatverein FC Hansa Schwanewede, ehe er sich dem VSK Osterholz-Scharmbeck anschloss. Über die A-Jugend des Blumenthaler SV ging es für den heutigen Fußball-Profi zum VfB Oldenburg in die Regionalliga Nord. Die weiteren Stationen: FSV Mainz 05 II (3. Liga) und SV Sandhausen (2. Liga). Seit Januar 2018 spielt er für den Bundesligisten SC Freiburg, bei dem er seinen Vertrag kürzlich verlängert hat.