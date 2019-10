Sorgte beim Wallhöfener 3:1-Heimsieg über Heilshorn für den Treffer zum Endstand: TSV-Routinier Sergej Baitler. (Tobias Dohr)

Landkreis Osterholz. Kristoffer Schier wartete beim 5:1-Erfolg seines TSV Dannenberg II in der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz über die SG Ohlenstedt/Garlstedt mit einem Dreierpack auf und fädelte dazu noch einen weiteren Treffer ein. Der VfR Seebergen/Rautendorf brachte dem SV Arminia Freißenbüttel im Verfolgerduell mit einem 7:3-Sieg die dritte Schlappe in Folge bei und meldete somit Aufstiegsambitionen an. Auch der TSV Worphausen bleibt dank eines 4:1-Triumphes über den SV Azadi ganz oben dran.

SV Lilienthal-Falkenberg II – SV Aschwarden II 3:0 (2:0): „Das Spiel war sehr schön anzuschauen. Dazu hat auch Aschwarden II beigetragen, dem aber der Punsh im letzten Drittel fehlte“, resümierte Lilienthals Coach Raoul Kanitz. David Armke verwertete eine Vorlage von Tim Diekmann mit einem Schuss ins lange Eck zum 1:0 für die Heimformation. Tristan Stelter leitete das 2:0 von Jens Schönefuß ein. Mit einem Solo über links setzte Tim Diekmann per Lupfer den Schlusspunkt zum 3:0.

TSV Wallhöfen – SFR Heilshorn 3:1 (1:1): Die Gastgeber machten in der ersten Halbzeit nichts aus ihrem vielen Ballbesitz und wurden dann zum 0:1 ausgekontert. Andreas Boger glich aber noch vor der Pause per Kopfball auf Flanke von Danny Gerken zum 1:1 aus. „In der zweiten Halbzeit hatten wir dann alles im Griff“, versicherte TSV-Trainer Denis Stelljes. Andreas Boger gelang nach einer Hereingabe von Antonio Berisha das 2:1, ehe Sergej Baitler sehenswert aus 25 Metern zum 3:1 abzog.

TSV Dannenberg II – SG Ohlenstedt 5:1 (3:1): „Vor allem in den ersten 30 Minuten haben wir genau so gespielt, wie ich mir das vorstelle. Es wäre nur schön, wenn wir das immer so hinbekommen würden“, sagte TSV-Coach Steffen Mehrdorf. Nachdem Kristoffer Schier Mario Thiericke das 3:0 aufgelegt hatte, revanchierte sich Thiericke in der 72. Minute bei einem Konter mit einer Ablage auf Schier. Der Mann des Tages wuchtete den Ball dabei herrlich zum 5:1 genau in den Winkel.

SV Komet Pennigbüttel II – ASV Ihlpohl 2:1 (1:0): Dennis Pika verlängerte die Kugel nach einer schönen Flanke von Lars Meyer direkt zum 1:0 ins Netz. „Danach waren wir gut im Spiel“, teilte Pennigbüttels Co-Trainer Tobias Blumenthal mit. Per 20-Meter-Schuss erhöhte Pika auf 2:0. Dann begünstigte Pennigbüttels Torwart Tassilo Hildebrand mit einem Fehler das 1:2 von Otto Schmidt (75.). Die Schlussphase gehörte dem Gast. „Ihlpohl hätte auch noch einen Punkt verdient gehabt“, räumte Blumenthal ein.

SV Freißenbüttel – VfR Seebergen/Rautendorf 3:7 (2:2): Die Gäste schlugen nach einem fulminanten 2:0-Start der Hausherren zurück. Fabio van Dinther vollendete aber einen schnellen Gegenzug über Alexander Becker auch noch eiskalt zum 3:2 für das Heimteam. „Doch dann haben wir die Seeberger mit individuellen Fehlern zu Toren eingeladen“, ließ SV-Übungsleiter Martin Wohltmann wissen. Civan Ertem und Moritz Grotheer nahmen die Freißenbütteler Abwehr nach allen Regeln der Kunst auseinander.

TSV Worphausen – SV Azadi 4:1 (2:1): „Wir hätten durchaus noch drei oder vier Tore mehr erzielen können“, urteilte TSV-Coach Alexander Pulliam. Dessen Schützling Dario Cvejtinovic verursachte den Elfmeter, den Selman Cakar zum 1:0 für den Gast nutzte. Bei seinem Kopfballtor zum 1:1 auf Freistoß von Nils Mehrtens machte Cvejtinovic seinen Fehler wieder gut. Azadis Fahrettin Cakar hatte zuvor Sebastian Bonk die Beine weggezogen und dafür bereits nach 34 Minuten die Ampelkarte gesehen.