Konnte Ihren Vorjahressieg bei der Natur-Trophy nicht wiederholen: Svenja von Horsten, hier mit Newcomers Lady. (Sandra Brockmann)

Hambergen. Mit spannendem Sport ist am Sonntagabend in Hambergen das große Spring- und Dressurturnier zu Ende gegangen. Starke Reiterinnen und Reiter fanden drei Tage lang ihren Weg in den Kreisreiterverband Osterholz, unter anderem die amtierende Deutsche Meisterin im Springen. In den schweren Klassen erreichten gleich zwei Reiterinnen den zehnten Sieg und können sich somit auf das Goldene Reitabzeichen freuen.

Springreiterin Julie Mynou Diederichsmeier (RV Aller-Weser), die vor wenigen Wochen erst in Balve Deutsche Meisterin der Amazonen wurde, gewann die Springprüfung Kl. S*. Sie konnte sich gegen Jana Schwarting (RV Der Montagslclub) und den Lilienthaler Hans-Christoph Kühl durchsetzen, die den zweiten und dritten Rang belegten. Auch ihre große Schwester Mylene, die bereits mehrfach Medaillen bei den deutschen Meisterschaften gewonnen hat, ließ Julie Mynou Diederichsmeier hinter sich. Die neue Deutsche Meisterin konnte sich in Hambergen zudem mehrfach in Springprüfungen Kl. M** und im Youngster-S-Springen platzieren. Platz vier wurde es in der Springprüfung Kl. S**.

Mit ihrem Pferd Pius blieb sie im Normalumlauf sowie im Stechen fehlerfrei. Diesmal musste sie sich allerdings Schwester Mylene geschlagen geben, die am Ende Bronze holte. Silber ging an Imke Harms (TG Poggenhagen), die ebenfalls mehrfach bei den deutschen Meisterschaften erfolgreich war und zuletzt 2005 Gold holte. Große Emotionen gab es dann bei der Siegerin: Maren Cordes (RV Elmlohe-Marschkamp) gewann auf Naomi die schwerste Prüfung des Wochenendes mit fast zwei Sekunden Vorsprung zur Zweitplatzierten. Damit gelang Cordes der zehnte Sieg in einer schweren Klasse, was nun mit dem goldenen Reitabzeichen honoriert wird.

Auch bei den Dressureiterinnen und -reitern starteten bekannte Gesichter wie die Osterholzerin Verena Staffa, Stefan Blanken aus Tarmstedt, Peter Koch und die Familie von Helldorf. Stefan Blanken platzierte sich am Sonntag in der anspruchsvollen Dressurprüfung Kl. S*, der St. Georg Special*, gleich mit zwei Pferden auf Rang sechs und sieben. Hier hatten vor allem die jungen Reiterinnen die Nase vorn: Anna-Marie Becker (Bremer RC) und Weltgraf Pantalaimon holten mit 68.618 Prozent Silber vor Vereinskollegin Susand Scholand. Die erst 22-jährige Kim Brüning vom RFC Niedervieland gewann die Prüfung mit ihrem Top-Pferd Feivel’s World mit 70.569 Prozent.

Im letzten Jahr nahm Brüning bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in München teil und befand sich in der FEI-Weltrangliste der Jugend zwischenzeitlich auf einem hervorragenden 18. Platz. In Hambergen triumphierte Brüning in der St. Georg Special* und erritt damit ebenfalls ihren zehnten S-Sieg. Somit sammelte auch die Dressurreiterin alle nötigen Voraussetzungen zur Verleihung des goldenen Reitabzeichens. „Danke an meinen besten Sportpartner, der diesen Traum wahr werden lässt“, schrieb Kim Brüning auf ihrem Social-Media-Account über ihren Wallach.

Zu den 2100 Nennungen für das Hambergener Turnier kamen noch rund 150 Nachnennungen, wodurch die Dressurprüfungen am Freitagmorgen schon eher beginnen mussten. Unterm Strich zeigt sich Vorstandsmitglied Ilka Büntemeyer sehr zufrieden: „Aus Veranstaltersicht ist dank unseres großen Helferteams alles reibungslos verlaufen. Klar, wir hätten uns etwas sommerlichere Temperaturen gewünscht, besonders für das Samstagabendprogramm.“

Die Hamberger Natur-Trophy und das Showbild der Mounted-Games-Reiter waren dennoch tolle Highlights. In der Natur-Trophy, die erstmals als Zwei-Phasen-Springen ausgeschrieben war, konnte Lokalmatadorin Svenja von Horsten ihren Sieg aus dem vergangenen Jahr nicht wiederholen. Ein ärgerlicher Fehler in der zweiten Phase warf sie am Ende zurück auf Rang sechs. Insgesamt nur sechs Reiterinnen und Reiter erreichten die zweite Phase, davon blieben nur vier fehlerfrei. Gewonnen wurde die Springprüfung mit den traditionellen Hindernissen von Carolin Dierks aus Lilienthal und ihrem Hannoveraner Carentino.