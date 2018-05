Läuft künftig in Lila-Weiß auf: Pascal Schnock, hier im Neustädter Trikot. (MARIO NAGEL)

Pennigbüttel. Der 25-Jährige dürfte im Landkreis Osterholz nur absoluten Fußballexperten ein Begriff sein, spielte er doch bisher ausschließlich im Bremer Raum. Aktuell läuft Schnock für den Bremen-Ligisten BTS Neustadt auf, mit dem er am letzten Spieltag durch einen 5:1-Heimsieg über die Leher TS den Klassenerhalt perfekt machte. Schnock stand dabei 90 Minuten auf dem Platz.

Der Kontakt zu dem offensiven Mittelfeldspieler kam über Pennigbüttels Trainer Marco Meyer zustande. Der hatte Schnock nämlich schon während seiner Zeit beim TS Woltmershausen trainiert und hält große Stücke auf den Bremer. "Am liebsten hätten wir Pascal schon im vergangenen Sommer zu uns geholt", berichtet Komet-Spartenvorstand Olaf Windhorst. Nachdem das nicht funktioniert hatte, hielten Meyer und Windhorst jedoch den Kontakt zu Schnock, der sich zuletzt auch schon ein paar Spiele seiner neuen Mannschaft angesehen hat.

"Pascal möchte jetzt gerne mal den niedersächsischen Fußball kennenlernen", sagt Windhorst. Bisher hat Schnock, der in Woltmershausen wohnt und eine weite Anfahrt für sein Engagement in Pennigbüttel in Kauf nimmt, ausschließlich für die BTS Neustadt und die TS Woltmershausen gekickt. In der abgelaufenen Saison in der Bremen-Liga kam Schnock lediglich auf zwölf Einsätze, da er während der Hinrunde mit einer Knieverletzung längere Zeit ausgefallen war.

Während sich die Pennigbütteler also über die Zusage von Pascal Schnock freuen, gab es in einer anderen wichtigen Personalie eine Enttäuschung für die Lila-Weißen zu verkraften. Denn Jens Wöltjen wird seine Fußballschuhe mit Ablauf der aktuellen Spielzeit erst einmal an den Nagel hängen. Der 33-Jährige wird im August zum ersten mal Vater und möchte künftig etwas kürzertreten. Mit dem Innenverteidiger verliert Trainer Marco Meyer nicht nur einen absoluten Leistungsträger, sondern auch einen der wichtigsten Köpfe innerhalb des Mannschaftsgefüges. Wöltjen wechselte im Sommer 2015 aus Neu St. Jürgen zu den "Kometen" und war dort drei Jahre lang unumstrittener Stammspieler.