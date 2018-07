Aus dem Duell gegen Heeslingens Maxime Diby ging Hagens Kapitän Marlo Burdorf (rechts) als klarer Sieger hervor. (fotos: Tobias Dohr)

Nordsode. Der FC Hagen/Uthlede hat den ersten echten Härtetest der Vorbereitungszeit bestanden und gegen den Ligakonkurrenten Heeslinger SC einen 1:0 (1:0)-Sieg eingefahren. Das Spiel der beiden Fußball-Oberligisten fand im Rahmen des 10. Concordia Cups des SV Nordsode statt und lockte bei bestem Sommerwetter immerhin 150 Zuschauer an.

Hagens Trainer Carsten Werde wusste nur zu gut, dass diese Heeslinger Mannschaft noch nicht viel mit der zu tun haben dürfte, die in wenigen Wochen in den Oberliga-Punktspielbetrieb einsteigen wird. Einige namhafte Akteure fehlten bei der Mannschaft von Trainer Hansi Bargfrede noch – das traf aber im gleichen Ausmaß auch auf die Grün-Schwarzen aus Hagen zu. Tim Grundmann, Erik Köhler, Lars Janssen, Jascha Stern oder Nils Göcke, die Liste der prominenten Ausfälle war auch aufseiten des Oberliga-Aufsteigers durchaus lang. Umso beachtlicher, wie sehr die Hagener von der ersten Minute an versuchten, die Spielkontrolle an sich zu ziehen – mit ziemlichem Erfolg.

„Wir sind wirklich sehr gut in die Partie reingekommen“, gab auch Carsten Werde hinterher zu Protokoll. Bezeichnenderweise mündete gleich die erste gefährliche Strafraumszene in das 1:0. Kai Diesing hatte eine Freistoßflanke in den Heeslinger Strafraum geschlenzt, acht Meter vor dem Tor kam André Stüßel in zentraler Position erstaunlich frei zum Abschluss und schob unbedrängt zur Hagener Führung ein. Nur 60 Sekunden später hätte dieselbe Kombination – Diesing flankt, Stüßel schließt ab – beinahe auch noch für das 2:0 gesorgt. Doch der FC-Stürmer bekam, erneut völlig frei, keinen Druck hinter seinen Kopfball.

In der Folgezeit hatten die Hagener das Spielgeschehen gegen den gestandenen Oberligisten aus Heeslingen erstaunlich gut im Griff. Besonders das eng beieinander stehende Dreier-Mittelfeld mit Thomas Wischhusen, Marlo Burdorf und Axel France gab dem Spiel der Werde-Elf eine enorme Kompaktheit. Nach Ballgewinnen ging es blitzschnell über die spielfreudigen Außen Kai Diesing und Justin Dähnenkamp. In der Innenverteidigung bereinigte Christoph Müller gemeinsam mit Neuzugang Dennis Jordan die wenigen gefährlichen Vorstöße des Gegners souverän.

„Die Jungs haben die Vorgaben wirklich gut umgesetzt in der ersten Halbzeit“, gab es auch von Hagens Coach ein dickes Lob für eine erfrischende erste Halbzeit, in der es noch weitere gute Gelegenheiten für den Aufsteiger zu sehen gab. Ein Freistoß von Kai Diesing strich knapp am Gehäuse vorbei (16.), kurz darauf war es erneut der Hagener Blondschopf, der nach einem schönen Wischhusen-Steilpass hauchdünn verzog. In der 36. Minute war Diesing dann selbst der Ausgangspunkt einer guten Chance. Nach einem herrlichen Dribbling durch zwei Heeslinger hindurch spielte er Justin Dähnenkamp perfekt frei, der wiederum scheiterte an HSC-Keeper Arne Exner (36.). Zum Abschluss der ersten Hälfte wurde schließlich ein Schuss von Dähnenkamp noch gerade eben zur Ecke geblockt (42.).

Hagens Keeper Yannick Becker verlebte eine recht geruhsame erste Hälfte, das war seinem neuen Konkurrenten Alexander Janosch nach Wiederanpfiff nicht vergönnt. Der vom VSK Osterholz-Scharmbeck nach Hagen gewechselte Torwart bekam zwei-, dreimal die Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Beispielsweise in der 56. Minute, als nach einer verunglückten Rettungsaktion von Christoph Müller Lennard Martens frei zum Schuss kam, Janosch aber lange stehen blieb und so parieren konnte. Es war gleichzeitig die erste echte gefährliche Strafraumszene der Heeslinger.

Und auch in der 81. Minute war Janosch gegen Maxime Diby auf dem Posten und rettete seinem neuen Team somit den Sieg. Der hätte nach einer guten Chancen für Dähnenkamp sogar noch etwas höher ausfallen können. Am Ende ging das 1:0 aber in Ordnung, wie auch Carsten Werde fand: „Aufgrund der ersten Hälfte durchaus ein verdienter Sieg.“ Dass die beiden Teams ab Minute 60 weitestgehend auf Sommerfußball-Modus zurückschalteten, konnte den Akteuren angesichts der hohen Temperaturen irgendwie keiner so richtig übel nehmen.

Zur Sache

Saisonauftakt gegen Delmenhorst auf Freitagabend vorverlegt

Das erste Oberliga-Punktspiel des FC Hagen/Uthlede gegen den SV Atlas Delmenhorst ist um einen Tag nach vorne verlegt worden. Statt am Sonnabendnachmittag steigen die Grün-Schwarzen nun am Freitagabend in ihr Oberliga-Abenteuer ein, genauer gesagt um 19.30 Uhr. Dann wird der Anpfiff zum mit Spannung erwarteten Duell gegen den Traditionsklub aus Delmenhorst erfolgen.

Mit der Verlegung umgehen die Vereine gleich zwei Terminüberschneidungen. Zum einen steht an jenem Sonnabend, 11. August, an vielen Orten in Niedersachsen die Einschulung an, zum anderen steigt in Bremen das Schlagerfestival "Bremen Olé". Beides hätte die Hagener vermutlich einiges an Zuschauern gekostet. Am Freitagabend wiederum, so eine erste Prognose aus Delmenhorst, könnte alleine der SV Atlas mit rund 500 Fans anreisen. Da zudem auch die Fußball-Bundesliga an jenem Abend noch nicht wieder spielt, rechnen die FC-Verantwortlichen bei passendem Wetter am Freitag, 10. August, mit einem absoluten Zuschauerrekord an der Blumenstraße.

Weitere Informationen

FC Hagen/Uthlede: Becker (46. Janosch); Korf (46. Banehr), Müller, Jordan, Franke (79. Feldmann), Wischhusen (78. Woltmann), Burdorf, France, Diesing (72. Drummer), Dähnenkamp, Stüßel (88. Skowronek)

Heeslinger SC: Exner; Tomelczik (46. Wix), Müller, Balzer, Fock, Diby, Martens, Hiller, Mazreku (70. Warnke), Stüwe (46. Ahizi), Ercan

Tor: 1:0 André Stüßel (6.)

Schiedsrichter: Patrik Feyer (Schwanewede)

Zuschauer: 150 TD