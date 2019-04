Den Lilienthaler Handballern, hier mit Benjamin Werther (mit Ball), gelang gegen den VSK ein versönlicher Heimspielabschluss. (Von Lachner)

Lilienthal. Die Handballer des TV Lilienthal haben ihren Siegeszug in der Bremenliga erfolgreich fortgesetzt. Das Derby in eigener Halle gegen die VSK Osterholz-Scharmbeck gewann das Team von Trainer Benedikt Wendler mit 34:28 und festigt damit Tabellenrang fünf. Im Lager des HV Grasberg ist man indes enttäuscht – erneut wurde ein Spiel des Tabellenzweiten aufgrund mangelnden Personals abgesagt.

HV Grasberg – SVGO Bremen III (Ausfall): Es ist bereits zwei Wochen her, dass die Handballer des HV Grasberg ihr letztes Meisterschaftsspiel absolviert haben. Sowohl die vergangene Begegnung gegen die HSG Vegesack/Hammersbeck als auch das nun kürzlich angesetzte Heimspiel gegen den SVGO Bremen III wurde aufgrund Personalmangels des Gegners abgesagt. Für den Tabellenzweiten waren das zwar geschenkte Punkte, allerdings will das Team um Cheftrainer Martin Behrens den Aufstieg in die Landesklasse. „Es ist sehr schade und enttäuschend. Unseren Spielrhythmus, der dadurch verloren geht, versuchen wir durch Training aufrechtzuerhalten“, sagt Torwarttrainer Jürgen Stanek. Im Fernduell mit Spitzenreiter SG Arbergen/Mahndorf liegen die Grasberger gleichauf. „Mit dem 50:13-Sieg (gegen HSG Schwanewede/Neuenkirchen III, d. Red.) haben sie allerdings eine Ansage gemacht. Es bleibt eine spannende Ausgangssituation.“

TV Lilienthal – VSK Osterholz-Scharmbeck 34:28 (15:15): Mit dem deutlichen Erfolg auf eigener Platte hat das Team von Trainer Benedikt Wendler die Ambitionen, die Saison auf Platz fünf zu beenden, unterstrichen. „Am Ende war es ein versöhnlicher Heimspielabschluss“, sagte der TVL-Cheftrainer nach der Begegnung. VSK-Akteur Clemens Böschen meinte: „Die Leistung der Mannschaft war den Umständen entsprechend gut. Wir wollten Spaß haben, als Team auftreten und das Spiel offen gestalten.“

Lilienthaler Blitzstart

Der Favorit kam gut aus den Startlöchern, spielte mit viel Elan im Angriff und sorgte für eine schnelle 5:1-Führung (6.). In der Folgezeit geriet der Lilienthaler Offensivmotor allerdings ins Stocken, und auch die Defensivarbeit ließ zu wünschen übrig, sodass der VSK leichtes Spiel hatte, um zum 6:6 (12.) auszugleichen. In der Folgezeit boten die Gäste trotz ihres Rumpfkaders lange Paroli und waren beim Seitenwechsel gleichauf (15:15). „Wir haben uns in unserer Abwehr nicht gegenseitig geholfen und Alex Schulawe – unser einziger Torhüter - konnte noch nicht überzeugen“, bilanzierte Wendler. Und auch in Durchgang zwei musste der Trainer der Hausherren zunächst mitansehen, wie die Gäste der geringen Anzahl an Spielern im Kader trotzten und sich beim zwischenzeitlichen 20:18 sogar eine Führung erspielten (37.). Lange gelang es dem VSK, die Partie offen zu halten – bis zur 46. Minute: Böschen traf zum 23:23-Ausgleich, fortan dominierten die Gastgeber Spiel und Gegner nach Belieben, auch deshalb, weil der VSK sich selbst schwächte.

„Wir haben eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe erhalten, in dieser haben drei technische Fehler dafür gesorgt, dass Lilienthal wegziehen konnte. Wir waren danach nicht mehr in der Lage, den Rückstand wieder aufzuholen“, erklärte Böschen und TV-Trainer Wendler ergänzte: „Die Kräfte der Hausherren schwanden, unsere Deckung agierte nun bissiger und Alex Schulaew konnte einige hundertprozentige Würfe halten, darunter vier Siebenmeter“, lobte er Leistungssteigerung seines Keepers. Zwischenzeitlich lagen die Lilienthaler beim 31:24 (54.) sogar mit sieben Treffern vorne und fuhren dank einer starken zweiten Halbzeit einen verdienten Erfolg ein.

TV Lilienthal: Schulaew; M. Meyer (9), Semken (7), Werther (6), Arlt (4), David (4/4), L. Meyer (2), Link (1), Hapke (1), Berthold, Herrmann, Letzsch.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Monser; Dunkelberg (4/1), Bald, Elflein (6), Sillje (1), Schütte (3/1), Fricke (2), Horst (3), Böschen (9).