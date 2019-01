Für Alexander Seitz und die "Wölfe" wurde es ein bitteres Nordderby. (Christian Kosak)

Lilienthal. Die Bundesliga-Floorballer vom TV Lilienthal sind mit einer herben Enttäuschung ins neue Jahr gestartet: In einem umkämpften Nordderby gegen die ETV Piranhhas Hamburg kassierten die „Wölfe“ eine ebenso bittere wie unnötige 7:8-Heimpleite (2:1, 3:4, 2:2, 0:1) in der Verlängerung. Dementsprechend bedient war auch Lilienthals Headcoach Jesse Backman nach dem dramatischen Duell: „Das ist natürlich eine enttäuschende Niederlage, aber wenn man ehrlich ist, haben wir nicht einmal diesen einen Punkt verdient. Wir haben nach dem ersten Drittel zu viele schlechte Entscheidungen getroffen und uns nicht an den Matchplan gehalten“, monierte der Lilienthaler Coach.

Dabei erwischten die Gastgeber eigentlich einen guten Start in die Partie und gingen durch Treffer von Maximilian Spöhle (9.) und Dennis Heike (12.) mit 2:0 in Führung. Allerdings gelang den robust agierenden Gästen kurz vor Drittelende der Anschlusstreffer, was den Auftakt für einen offenen Schlagabtausch bilden sollte. Im zweiten Abschnitt ging es hin und her und die knapp 150 Zuschauer in der Schoofmoorhalle bekamen ein spektakuläres und hochspannendes Bundesligaspiel zu sehen – mit reichlich Treffern auf beiden Seiten.

Die Emotionen kochen hoch

Zunächst gelang den Hamburgern nach einem Sololauf der Ausgleich, dann wurde fast im Minutentakt getroffen. Die Hausherren legten dabei zwar immer wieder vor, da aber die Kontrolle im Spiel fehlte, wurden die Tore von Spöhle, Niklas Bröker und Panu Hallma immer wieder von den Hamburgern gekontert. Dass es sich bei der Partie um ein prestigeträchtiges Derby handelt, wurde dann im letzten Drittel immer mehr deutlich. Hier wurde es immer hitziger, das Schiedsrichtergespann hatte alle Hände voll zu tun. Viele Nickligkeiten, Fouls und Scharmützel ließen die Emotionen hochkochen und führten insgesamt zu zehn Strafen.

Allerdings taten sich die „Wölfe“ gerade in den Überzahlsituationen gegen die leidenschaftlich verteidigenden „Piranhhas“ sehr schwer. Anders die Hansestädter: Mitte des dritten Drittels sorgte Jason Tsiakas im Powerplay für die erste Gästeführung (29.,), nur elf Sekunden später wurde die Lilienthaler Unordnung sogar durch einen zweiten Nackenschlag bestraft. In der Folgezeit rannte der TVL zwar immer wieder an, nutzte aber gleich mehrfach Strafen gegen die Gäste nicht aus. Erst als Trainer Backman den Torhüter vom Feld nahm, sorgte Ole Appenrodt nach einem tollen Solo für den Anschlusstreffer in letzter Minute und somit neue Hoffnung (59.). Was dann passierte, war einmal mehr der pure Lilienthaler Wahnsinn.

Mit der Schlusssirene bekam der TVL noch einen Freischlag zugesprochen, der trotz langer Diskussion noch ausgeführt wurde. Niklas Bröker, bester Lilienthaler des Tages, ließ sich die Chance nicht nehmen, zeigte eine unglaubliche Nervenstärke und rettete seine Mannschaft mit einem präzisen Flachschuss in die Verlängerung. Hier ließen die „Wölfe“ aber gute Gelegenheiten aus, weshalb die Hamburger letztlich über den nicht unverdienten goldenen Treffer durch Martin Gladigau jubeln durften.

TV Lilienthal: Sebastian Spöhle, Hallerstede; Brinkmann, Stierle, Ebbinghaus, Niklas Bröker, Appenrodt, Schneider, Maximilian Spöhle, Bauer, Bieger, Moes, Röttger, Lange, Siljamo, Hallamaa, Heike, Seitz, Vuorsalo