Chancenlos in Holtum: Stendorfs Mannschaftsführerin Melanie Scholze, die ihr Team in der Landesliga deutlich besser aufgehoben sieht. (Sandra Brockmann)

Stendorf/Ritterhude. Der FSC Stendorf hat seine Minimalchance auf die Meisterschaft in der Tischtennis-Landesliga der Damen wie erwartet nicht nutzen können. Personell arg geschwächt setzte es beim neuen Titelträger TSV Holtum (Geest) eine deutliche 1:8-Niederlage. Das Team um Kapitän Melanie Scholze wird auch auf die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation verzichten. Parallel wehrte sich die TuSG Ritterhude beim ESV Lüneburg trotz eines 4:8 zum Abschluss beachtlich.

TSV Holtum (Geest) – FSC Stendorf 8:1: Im Prinzip hatte die Begegnung nach einer guten Viertelstunde bereits ihren Höhepunkt erreicht. Die Gastgeberinnen benötigten im Spitzenspiel einen einzigen Zähler, um in der Tabelle uneinholbar vorne zu liegen. Diesen holten Anja Meier und Corinna Völker im Doppel mühelos gegen Stendorfs Formation Inge Kaune/Silvia Retiet-Viet. Der Jubel im Lager des TSV Holtum war groß, der Rest des Spiels nur noch Schaulaufen. Wobei die Gäste ohne ihre drei Top-Akteurinnen Maike Henze, Svenja Belgardt und Carina Lilienthal nicht ernsthaft Paroli bieten konnten und gerade mal insgesamt sieben Sätze für sich entschieden.

Immerhin gelang Anja Jürgens in einem offensiven Konterduell gegen Holtums Birte Wacker zumindest der Ehrenzähler. „Die Enttäuschung hält sich in Grenzen“, machte Melanie Scholze klar, „wir wollen eh nicht aufsteigen und werden deshalb auch nicht an der Relegation Anfang Mai teilnehmen.“ Die FSC-Mannschaftsführerin sieht ihr Team aufgrund der häufigen Ersatzstellungen nicht bereit für die Verbandsliga: „Selbst in Bestbesetzung würden wir gegen den Abstieg spielen. Ein Aufstieg mit unseren Problemen, oft erst mal überhaupt eine komplette Mannschaft zusammenzubekommen, wäre einfach sinnlos.“

ESV Lüneburg – TuSG Ritterhude II 8:4: Saisonabschlüsse bringen manchmal ihre Eigenarten mit sich, erst recht, wenn die Tabelle „festgezogen“ ist und sich der sportliche Wert am finalen Spieltag in Grenzen hält. So wurden die Gäste beim Tabellendritten auf ungewöhnliche Weise mit einem Gedicht begrüßt. Im Anschluss schlugen beide Teams dann jedoch in fairer Atmosphäre noch einmal lautere Töne an. Die Hammestädterinnen, die auf ein gesamtes Stammquartett verzichten mussten, hielten in der Anfangsphase bis zum 3:3-Zwischenstand erstaunlich gut mit.

Besonders Daniela Lilienthal unterstrich ihre überragende Spätform und ließ ihren Kontrahentinnen im unteren Paarkreuz, Sonja Kröger und Uta Bensemann, nicht den Hauch einer Chance. Auch im Doppel triumphierte die bedingungslose Angreiferin an der Seite von Katrin Monsees. Zusätzlich überraschte die an diesem Nachmittag als TuSG-Nummer eins auflaufende Christiane Pelka mit einem Fünfsatzerfolg nach 0:2-Rückstand gegen Gitta Decker. Am Ende setzten sich die erfahreneren Gastgeberinnen dennoch durch, was aber im Ritterhuder Lager wenig Enttäuschung auslöste. „Wir sind nach der Hinrunde mit Platz sechs hochzufrieden“, bilanzierte Christiane Pelka nach ihrer Debütsaison.