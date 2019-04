Landkreis Osterholz. „Peyran Kaplan hat vorher fünf Buden angekündigt und dann auch Wort gehalten“, kommentierte der Trainer der Sportfreunde Heilshorn, Mirko Sass, die fünf Treffer des Offensivmannes in der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz beim 7:3-Erfolg über den TSV Worphausen. Im zweiten Dienstagabend-Spiel besiegte der TSV Dannenberg den TV Axstedt mit 3:2.

TSV Dannenberg II – TV Axstedt 3:2 (3:2): Merlin Dittrich glich per Kopfball nach einem Eckstoß von Hanno Renken zum 1:1 für den Gast aus. Doch nach einem Ballverlust im Mittelfeld brachte Sven Buerhop das Heimteam durch schnelles Umschalten erneut in Führung. Luca Pingel erhöhte mit einem Sonntagsschuss aus 25 Metern auf 3:1. Nach Foul an Hanno Renken verkürzte Pascal Lüllmann per Strafstoß auf 2:3. TSV-Keeper Phil Hahnenfeld verhinderte kurz vor Schluss mit einer Glanzparade bei einem Kopfball von Cord Puckhaber das 3:3.

SFR Heilshorn – TSV Worphausen 7:3 (3:1): Nur weil Dennis Brinkmann kurz vor dem Anpfiff hinzukam, traten die Gastgeber vollzählig an. Rückkehrer Peyran Kaplan, der aus beruflichen Gründen nur sporadisch eingesetzt werden kann, erlöste die Heimformation mit seinen fünf Toren. „Er hätte sogar noch mehr erzielen können“, meinte Coach Sass. Dieser hob zudem die Leistung seines Linksverteidigers Nico Flathmann hervor, der nach einer Gelbsperre zurückkehrte.

TSV Dannenberg II – TV Axstedt 3:2 (3:2)

TSV Dannenberg II: Hahnenfeld; Hartwig, Lösken, Miekhonoshyn, Steljes, Grube, Buerhop, Stöver, Bömeke, Luca Pingel, Lennart Pingel (eingewechselt: Griepe, Kolpin, Christian Cozzo, Apel)

TV Axstedt: Jan Dittrich; Fuhrken, Prigge, Rädecke, Merlin Dittrich, Schulz, Wendelken, Zimmermann, Lüllmann, Thrun, Hanno Renken (eingewechselt: Meyer, Puckhaber)

Tore: 1:0 Jan Stöver (2.), 1:1 Merlin Dittrich (19.), 2:1 Sven Buerhop (26.), 3:1 Luca Pingel (33.), 3:2 Pascal Lüllmann (45./Foulelfmeter)

SFR Heilshorn – TSV Worphausen 7:3 (3:1)

SFR Heilshorn: Grohe; Hoffmann, Omar, Akin, Flathmann, Brinkmann, Aablo, Stelljes, Lindenau, Sievers, Kaplan

TSV Worphausen: Mirko Habelmann; Bonk, Cvejtinovic, Thiel, Rudolph, Marvin Pein, Kolm, Lucas Mastmeyer, Knaack, Andrej Ebert, Meyer (eingewechselt: Brian Sommer)

Tore: 1:0 Peyran Kaplan (20.), 2:0 Peyran Kaplan (22.), 3:0 Dominik Sievers (30.), 3:1 Lucas Mastmeyer (36.), 4:1 Dominik Sievers (55.), 5:1 Peyran Kaplan (58.), 6:1 Peyran Kaplan (64.), 6:2 Christian Kolm (68.), 6:3 Florian Meyer (70.), 7:3 Peyran Kaplan (76.) KH