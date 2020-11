Bezirk Lüneburg. „In den letzten fünf Jahren hat der Bezirk Lüneburg 585 Mannschaften verloren. Eine aus meiner Sicht besorgniserregende Entwicklung“, umschrieb der Bezirksvorsitzende Hans-Günther Kuers (Eldingen, Kreis Celle) den deutlichen Negativtrend bei den gemeldeten Teams. Der Verlust von 585 Mannschaften entspricht, so Hans-Günther Kuers, immerhin 14,21 Prozent der am Spielbetrieb beteiligten Teams. Der Rückgang schlüsselt sich in 91 Juniorinnen-, 352 Junioren-, 10 Frauen-, 63 Herren- sowie 69 Ü-Mannschaften aus dem Altherren- und Seniorenbereich auf.