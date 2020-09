Borgfeld. Mit einem Derby und wieder einmal runderneuerten Kader starten die B-Junioren des SC Borgfeld am morgigen Sonnabend beim traditionell starken SV Werder Bremen II (14 Uhr) in die neue Fußball-Regionalligasaison. Für den letztjährigen Tabellenzehnten geht es dabei in erster Linie erneut „nur“ um den Klassenerhalt.

Schließlich steigt von den 16 Teams am Ende gleich ein Drittel (fünf oder sechs) ab. „Von Anfang an wird jede Partie sofort ein Endspiel sein“, empfindet Yimin Ehlers, da die Saison nur in einer einfachen Runde, also ohne Rückserie, ausgetragen wird. „Das hat zwar seinen Reiz, aber gleichzeitig den Nachteil, dass die Jungs kaum Spielpraxis erhalten“, meint der SCB-Coach, der seinen Kader bei der Saisonplanung für dieses (damals noch unbekannte) Spielsystem im Nachhinein eigentlich zu groß ausgelegt hat.

Nur fünf Spieler der aktuellen Mannschaft liefen bereits in der vergangenen Regionalliga-Spielzeit für die Rot-Weißen auf. Drei von ihnen, nämlich Jesper Schierholz, Yannick Altenburg und Kayra Elmali, wurden von Ehlers jüngst zu den Kapitänen ernannt. „Ich bin sehr froh, dass wir in jedem Mannschaftsteil einen Akteur besitzen, der weiß, was wir im Verein möchten und gleichzeitig die Regionalliga bereits kennt."

Mit Rechtsverteidiger Emirhan Ciftci, der zum Ligakonkurrenten JFV Nordwest wechselte, haben die „Wümme-Kicker“ nur einen namhaften, nicht altersbedingten Abgang zu beklagen. Vor allem aber zwei Bremer Landesauswahlspieler vom TuS Schwachhausen sorgen für zusätzliche Qualität. Adrian Sulku ist auf der Sechs ein echter Arbeiter, der den Offensivkünstlern zuverlässig den Rücken freihält. Vor ihm soll Kenan Kuhl, der gerne über die Flügel kommt, den gegnerischen Verteidigern mit seiner enormen Geschwindigkeit Probleme bereiten. „Jede Position ist doppelt besetzt“, zeigt sich Ehlers über den Konkurrenzkampf im Team erfreut.

Für die heiße Testspielphase hatte sich Ehlers ausschließlich starke Gegner herausgesucht. Einer knappen 1:2-Niederlage nach 1:0-Führung beim Regionalliga-Meisterschaftskandidaten Eimsbütteler TV folgte ein 0:2 bei der U19 von TuSpo Surheide, obwohl die Elf um Torhüter Class Crome sehr ballsicher war, letztlich aber keine Torgefahr ausstrahlte. Ein 2:0 in der Generalprobe beim JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Bargstedt/Harsefeld/Heeslingen dürfte allerdings Selbstvertrauen für den Ligaauftakt am Weserstadion geben.

„Eine Prognose fällt schwer. Wir konnten durch die langwierige Verletzung von Kayra Elmali in der gesamten Vorbereitung nicht einmal mit unserer Wunschelf antreten. Werder ist allerdings mit seinem neuen Trainer ebenfalls schwer einzuschätzen, könnte aber vielleicht zu Saisonbeginn noch ein paar körperliche Defizite besitzen“, blickt Yimin Ehlers voraus – aufs erste von vermeintlich 15 Endspielen für die talentierten Borgfelder.

Weitere Informationen

Zugänge: Jan Marco Krein (JFV Verden-Brunsbrock), Kekuta Jarju (JFV Bremen), Paul Matern (JFV Verden-Brunsbrock), Maverick Sanft (JFV A/O/H), Leonardo Beganaj (TuS Komet Arsten), Lion Graban (TuS Komet Arsten), Adrian Sulku (TuS Schwachhausen), Ben Forcher (JFV Weyhe/Stuhr), Connor Rohra (Blumenthaler SV), Juan Villa-Rudolph (Blumenthaler SV), Bora Bilgin (VSK Osterholz-Scharmbeck), Kenan Kuhl (TuS Schwachhausen), Elson Senayah (JFV Weyhe/Stuhr), Noel Olszak (VSK Osterholz-Scharmbeck), Sungjun Koo (Koreanische Schulmannschaft), Pouria Andarabi (VSK Osterholz-Scharmbeck), Kianu Valiani, Marley Heslop (beide eigene U16)

Restkader: Claas Crome, Jeremy Wrobel, Kayra Elmali, Yannik Altenburg, Jesper Schierholz

Trainer: Yimin Ehlers

Co-Trainer: Mario Cordes

Torwart-Trainer: Volker Leuschner

Sportlicher Leiter: Heinrich Marschollek

Athletiktrainer: Timo Gansfort

Saisonziel: Klassenerhalt

Titelfavoriten: Eimsbütteler TV, VfL Osnabrück FM