Nancy Glensk vom TV Lilienthal. (Fr)

Es war schlicht und einfach die Sehnsucht, mehr Zeit fürs Privatleben und ihren Mann zu haben, vor allem nach Reisen, etwa baldmöglichst ans Schwarze Meer, weshalb Nancy Glensk schweren Herzens ihre Kinderturngruppen beim TV Lilienthal im Sommer 2020 in andere Hände gab und vom Verein entsprechend gebührend verabschiedet wurde.

Die im Steintor groß gewordene und bei der dortigen BTV erstmals mit dem Turnsport in Berührung gekommene Glensk leitete ihre Einheiten zuvor fast 20 Jahre lang voller Leidenschaft wie in einem „Fulltime-Job“. In der Spitze trainierte sie sieben Gruppen gleichzeitig in der Woche und war darüber hinaus auch noch als Abteilungsleiterin beim TVL tätig. „Der Blick in die kullernden Rehaugen und die Freude darüber, wie Kinder frei lachen und sich bewegen können, waren für mich die Hauptgründe, warum ich über einen solch langen Zeitraum diese Aufgabe unheimlich gerne übernommen habe“, erklärt die 54-Jährige.

Um die Jahrtausendwende war Nancy Glensk durch ihre beiden Söhne in den TVL eingetreten, agierte zunächst als Helferin und übernahm wenig später schon ihre erste Gruppe. Parallel erlangte sie sowohl die C- und B-Trainerlizenzen als auch einen Trampolinschein. Nebenbei organisierte sie zudem Sportfeste, Faschingsfeiern und das alljährliche Laternelaufen. Besondere Highlights stellten aber stets die gemeinsamen Übernachtungen dar, oftmals in der Turnhalle, manchmal aber auch im Heuhotel oder im Zelt, die mit Radtouren, Rallyes und Grillabenden nett ausgeschmückt wurden und Generationen von Kindern in Erinnerung geblieben sind. „Immer an meiner Seite war dabei Elke Frese, ohne die ich all dies nicht geschafft hätte“, macht Nancy Glensk deutlich.

Ganz Adieu hat sie dem TVL allerdings noch nicht gesagt. Ihre langjährige Fitness- und Gymnastiktruppe am Dienstagabend hat sie beibehalten. „Von Aerobic über Bauch-Beine-Po-Einheiten bis zum Radfahren ist alles dabei“, erklärt Nancy Glensk, wir wollen flexibel bleiben, und vor allem soll der Spaß im Vordergrund stehen. Nichtsdestotrotz trieze ich meine Damen ganz schön, aber das möchten sie grundsätzlich auch.“ „Auch wir freuen uns sehr, dass Nancy sich weiterhin die Zeit für den Verein nimmt“, betont die Geschäftsführerin des TV Lilienthal Sandra Traub, „sie war all die Jahre vorbildlich und mit viel Herzblut im Einsatz. Mit beispielsweise einer großen Portion Humor und hoher Sozialkompetenz trug sie viel Euphorie und Begeisterung in die Gruppen und zu den Eltern und blieb dabei stets konsequent.“

Nancy Glensk ist der Verein vor allem durch den großen Zusammenhalt ans Herz gewachsen: „Ich habe das Gefühl, dass alle Sparten gleich behandelt werden und füreinander da sind. Wenn wir Damen zum Beispiel mal eine Schnupperstunde beim Handball oder Einradhockey machen möchten, ist dies überhaupt kein Problem.“