Wie geht es weiter im Jugendfußball: Seit Montag ist die Lage wieder deutlich unsicherer – obwohl die neue niedersächsische Corona-Verordnung eigentlich spürbare Lockerungen bringen sollte. (Jens Wolf)

Am vergangenen Dienstag verbreitete sich ein Video von Niedersachsens Ministerpräsident in diversen WhatsApp-Gruppen rasend schnell – und in so ziemlich allen Fällen wurde dieses Video und dessen Inhalt mit freudestrahlenden Smilies und großer Erleichterung zur Kenntnis genommen. Stephan Weil hatte nämlich für den Bereich des Kinder- und Jugendsports bedeutsame Lockerungen angekündigt.

So sollte es ab Montag, 10. Mai, wieder möglich sein, in Gruppen bis zu 30 Kindern und Jugendlichen im Freien Kontaktsport auszuüben. „Auf gut Deutsch: Dann sollen auch Fußballspiele bei Kindern und Jugendlichen möglich sein“, hatte Stephan Weil diesbezüglich gesagt. Die kommenden Tage waren geprägt von Vorfreude auf das, was da womöglich ab Pfingsten kommen könnte. Helmut Schneeloch, Kreisjugendobmann im Osterholzer Fußballkreis, hatte längst die entsprechenden Spielpläne erarbeitet. Im gesamten Landkreis teilten die Jugendtrainer und Eltern die eigentlich so wunderbare Nachricht den Kindern mit: Nach acht langen Monaten ohne richtige Spiele wird es bald wohl endlich wieder losgehen.

Doch daraus wird wohl nichts. Im Gegenteil sogar. Die aktuelle niedersächsische Corona-Verordnung kommt mit Blick auf den Osterholzer Jugendfußball sogar als klare Verschärfung daher. Denn Stand jetzt sind die Spiele mit bis zu 30 Kindern und Jugendlichen ausschließlich in „nicht wechselnden Gruppen“ erlaubt. Ein kleiner, aber überaus wichtiger Fakt, den Ministerpräsident Weil am vergangenen Dienstag nicht erwähnte, vielleicht so zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wusste? Ein Spielbetrieb ist aufgrund dieser Formulierung nun nämlich vorerst wieder vom Tisch. Wie sollen Punktspiele stattfinden, wenn man nur in einer festen Gruppe mit maximal 30 Personen antreten darf?

Mehr zum Thema Fußballkreis Osterholz Schütt: „Wir wollen möglich machen, was möglich ist“ Der Osterholzer Fußballkreisvorsitzende Eckehard Schütt spricht im Interview über die Causa Fritz Keller, den Re-Start des Sports vor Ort, Lockerungen und personelle ... mehr »

Was allerdings noch viel schlimmer ist: Ab sofort müssen Trainer und Betreuer zu jeder Trainingseinheit einen negativen Test vorweisen können. Und zwar keinen selbst durchgeführten Schnelltest, sondern einen offiziell beglaubigten in einer dafür vorgesehenen Teststelle. Diese unerwarteten Neuerungen der aktuellen Corona-Verordnung, die sich in einem komplizierten Beamten-Deutsch zwischen Paragraf 16 (Freizeit- und Amateursport) und Paragraf 5a (Testung) herauslesen lassen, haben natürlich für ein mittelgroßes Chaos und maximale Verunsicherung gesorgt – vor allem im Jugendfußball. Denn dort gestaltet sich die Situation nun plötzlich deutlich komplizierter als in den vergangenen Wochen. Zur Erinnerung: Zuletzt konnten die bis 14-Jährigen nämlich uneingeschränkt trainieren. Und maximal zwei Trainer durften die Übungseinheiten leiten. Tests spielten dabei keine Rolle.

Das ist mit der neuen Verordnung nun hinfällig, wie auch Landrat Bernd Lütjen auf Nachfrage bestätigte: „Es ist tatsächlich so, dass es in einigen Bereichen nun zusätzliche Tests gibt, die es vorher nicht gab.“ Nicht nur im Amateursport würde das die Sache enorm verkomplizieren. Die „Rückmeldungen aus der Praxis“ (Lütjen) würden nun überall gesammelt und entsprechend ausgewertet. Auch für den konkreten Fall des Jugendfußballs ließ Lütjen über seinen Sprecher Jörn Stelljes mitteilen: „Wir werden definitiv eine Rückmeldung nach Hannover geben, die ganz sicher nicht durchweg positiv ausfallen wird.“ Ob, wie und wann darauf von Landesseite aus reagiert wird, könne man aber naturgemäß nicht sagen.

„Am Ende sind wir als Landkreis da eben komplett auf die Vorgaben von der Landesregierung angewiesen“, bekräftigte Bernd Lütjen noch einmal die grundsätzliche Kompetenzverteilung in Sachen Lockerungen. Dass diese erhofften Lockerungen in einigen konkreten Fällen nun eher als Verschärfung daherkommen, überraschte jedoch auch den Osterholzer Landrat.

Auch Fußball-Kreisjugendobmann Helmut Schneeloch war am Montagmorgen mehr als verblüfft über die neuen Vorgaben, die Stephan Weil ja eigentlich als Lockerung angekündigt hatte. „Die Pressekonferenz mit dem Ministerpräsidenten kann ja nur stattgefunden haben, bevor die neuen Paragrafen überhaupt ausformuliert worden sind“, mutmaßte Schneeloch. Er habe sich umgehend mit dem Justiziar des niedersächsischen Fußballverbandes in Verbindung gesetzt, um so eine Klärung erwirken zu können.

Mehr zum Thema Kommentar zur neuen Corona-Verordnung Eine inakzeptable Mogelpackung Die neue Verordnung ist für den Amateursport genau das Gegenteil von dem, was sie sein sollte. Sie verschärft die Situation, wo es keine Probleme gab. Das ist eine ... mehr »

Parallel ging es auf Schneelochs Handy am Montagvormittag aber schon heiß her. Viele Jugendleiter und -trainer wollten wissen, wie denn nun die neue Verordnung gelesen werden muss. „Ich bin natürlich total enttäuscht von dieser Entwicklung“, ließ Schneeloch wissen, fügte aber auch hinzu: „Ich hoffe, dass diesbezüglich vom Land noch nachgebessert wird und auch der NFV da klar Stellung zu bezieht.“ Am Ende denke er auch jetzt noch, dass nach dem Pfingstwochenende eine kleine Spielrunde möglich sei: „Es wäre so unglaublich wichtig, den Kindern das nach diesen entbehrungsreichen Monaten zu ermöglichen.“ Dass sich angesichts der neuen Testpflicht die Situation nun allerdings noch einmal dramatisch verschlechtern könnte, ist aber natürlich auch dem Kreisjugendobmann klar.

Auch Ralf Strömer, der beim VSK Osterholz-Scharmbeck der größten Jugendabteilung des Landkreises vorsteht, hat die Aufregung unmittelbar vernommen. Zahlreiche Trainer könnten bei einer Testpflicht wohl kein Training mehr anbieten. „Das können viele gar nicht gewährleisten, sich vor jedem Training offiziell testen zu lassen“, sagte Strömer, der zunächst ganz fest davon ausging, dass an dem bisherigen Zustand nicht mehr gerüttelt wird und sich entsprechend irritiert zeigte. Doch so wie beim VSK dürfte es nun der überwiegenden Mehrheit der Jugendtrainer gehen. „Fakt ist, dass diese neue Verordnung mit Blick auf das Training eine Verschärfung und keine Lockerung ist“, bringt es Strömer auf den Punkt.