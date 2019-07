Am Sonntag beim SV Nordsode gegen den FC Hagen/Uthlede im Einsatz: Hambergens Frederik Nagel. (Maximilian von Lachner)

Nordsode. Die Konkurrenz ist groß, doch mittlerweile hat der Concordia-Cup des SV Nordsode seinen Platz während der Sommervorbereitung gefunden. Zum nunmehr elften Mal wird das Fußball-Vorbereitungsturnier ausgetragen, und zwar vom 7. bis 13. Juli. Fünf Tage voller Fußball. „Wir werden immer größer“, freut sich der 2. Vorsitzende Enrico Gäbe, nachdem das Turnier anfangs nur an drei Tagen ausgetragen wurde.

Den Höhepunkt der Woche bildet gleich der erste Nachmittag. An diesem Sonntag stehen sich der Oberligist FC Hagen/Uthlede und der FC Hambergen gegenüber zum sogenannten Top-Spiel gegenüber (Anpfiff 15 Uhr). Die Hagener als höchstspielende Mannschaft erweisen sich als gern gesehener Dauergast, denn schon im vergangenen Jahr waren sie vor Ort. Am Montagabend treffen dann in einem weiteren Testspiel die beiden Osterholzer Kreisligisten SV Nordsode und der FC Worpswede aufeinander (Anpfiff 19.30 Uhr).

Das Turnier wird seinem Namen schließlich ab Dienstagabend gerecht. In der Gruppe A des Blitzturniers treten dabei der FC Oste-Hamme, TSV Steden-Hellingst und der TSV Gnarrenburg an, in Gruppe B sind es der SV Anderlingen, TSV Wallhöfen und TSV Karlshöfen, der für Enrico Gäbe, 2. Vorsitzender des SV Nordsode, neben den Gnarrenburgern zu den Favoriten zählt. Die beiden Gruppenersten stehen im Halbfinale und spielen am finalen Tag den Sieger aus. Am Abend zuvor findet noch ein Kleinfeldturnier der Altherren statt. „Zum Top-Spiel im letzten Jahr waren 150 Zuschauer gekommen“, würde sich Gäbe über eine ähnliche Zahl, am liebsten noch mehr, freuen.