Als sehr ballsicher präsentierte sich der SC Borgfeld, hier mit Kapitän David Lange. Doch obwohl der Bremen-Ligist die Partie gegen die BTS Neustadt lange Zeit kontrollierte, ging er mit einer Niederlage vom Platz. (Dennis Schott)

Borgfeld. Eigentlich stand dem dritten Saisonsieg des SC Borgfeld nichts im Wege. Zumindest mussten die rund 100 Zuschauer kaum befürchten, dass die 2:1-Führung des Fußball-Bremen-Ligisten im Heimspiel gegen die BTS Neustadt noch in Gefahr geraten würde. Eine Flanke, die Mika Lasse Kronschal an die Hand gesprungen sein soll, so sah es zumindest Schiedsrichter Bastian Norden, leitete indes zehn äußerst ereignisreiche Schlussminuten ein, an deren Ende die Borgfelder eine 3:4 (1:1)-Niederlage quittieren mussten.

Was war da bloß los gewesen? Diese Frage vermochte Trainer Ugur Biricik hinterher kaum zu beantworten. Ihm war es schleierhaft, wie sein Team diese Partie, die sie über weite Teile beherrscht hatte, noch abschenken konnte. Aber womöglich war die Dominanz der Borgfelder letztlich auch der Grund für die dritte Niederlage im laufenden Spielbetrieb. „Wir waren uns anscheinend zu sicher. Das waren wir auch schon in den Spielen zuvor“, erklärte ein sichtlich enttäuschter SCB-Coach Ugur Biricik, der angesichts zweier Platzverweise zudem von „dummen Fehlern“ sprach. „So etwas darf uns einfach nicht passieren“, betonte er. Mehr unglücklich als dumm war es indes, wie die Hausherren auf die Verliererstraße einbogen. Anders als „unglücklich“ ist die Flanke, die Mark Lasse Kroschel im eigenen Strafraum an die Hand sprang, nicht zu bezeichnen. Es war einer von wenigen Vorstößen der BTS, der prompt einen Handelfmeter zur Folge hatte. Marek Entelmann ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und schob sicher zum Ausgleich ein (80.).

Auf den ersten Schock folgt der nächste

Kaum von diesem Schock erholt, mussten die Hausherren den nächsten verkraften. Die inzwischen in Unterzahl agierenden Borgfelder – Marc-Patrick Tietjen sah wegen Meckerns seine zweite Gelbe Karte – kassierten nur eine Minute später das 2:3. Wieder war Marek Entelmann beteiligt, dessen Schuss SCB-Keeper Maximilian Hentrich zunächst noch zur Seite abwehren konnte. Den Abstauber setzte der eingewechselte Ferdi Saciri aber zur umjubelten Führung in die Maschen.

Die Rothemden suchten jetzt erst recht ihr Heil in der Offensive und bekamen in der Schlussminute noch einen Freistoß zugesprochen, den Kasim Uslu, allerdings unter gütiger Mithilfe von BTS-Keeper Oumar von Asseburg, unter die Latte setzte. Wer dachte, die turbulente Schlussphase wäre damit vorbei, der irrte. Zunächst sah Kasim Ulsu nach einem rüden Einsteigen die Rote Karte (90.), kurz darauf musste Jarno Böntgen verletzungsbedingt vom Platz. Da das Auswechselkontingent der Borgfelder aber bereits erschöpft war, mussten sie in dreifacher Unterzahl weitermachen. Die BTS hätte die numerische Überlegenheit durch Marek Entelmann fast vorzeitig mit dem Siegtor gekrönt, anders herum besaßen die Borgfelder durch Massimo Klüver noch eine gute Gelegenheit hierzu. Dann kam der Auftritt von Neustadts Entelmann, der sich in den finalen Sekunden ein Herz fasste, aus 30 (!) Metern traf und der kuriosen Schlussphase damit ein Nestädter Happy End setzte. Im ersten Abschnitt hatte Kasim Uslu die Hausherren mit einem feinem Heber über den BTS-Keeper hinweg früh in Führung gebracht (14.), ein von der Mittellinie geschlagener Freistoß leitete den unverhofften Ausgleich durch Adel Yusefi ein (36.). Als Jarno Böntgen per Kopf das 2:1 markierte, schien der SC Borgfeld wieder auf einem guten Weg, ohne sich allerdings weitere Chancen herauszuspielen, ehe die turbulente Schlussphase anbrach.