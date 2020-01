Landkreis Rotenburg. Gerade einmal 24 Teilnehmer buhlen in der Winterpause um den Titel des Hallenkreismeisters. Der Rotenburger Kreis verzeichnete vor neun Jahren einmal eine Beteiligung von 51 der über 80 Vereine. Die Futsal-Mannschaftszahlen waren zuletzt rückläufig (Vorsaison: 27 Teams). „Ich habe gedacht, dass Futsal im Aufwind ist“, sagt Ulrich Lüdemann (Hassendorf) vom Kreisspielausschuss.

Der Leiter der Futsal-Hallenrunde ist enttäuscht über die rückläufige Tendenz. „Man wünscht sich, dass mehr Resonanz da ist, wenn man so etwas anbietet“, deutete Lüdemann an. Die Futsal-Hallenrunde wird auch 19/20 gespielt für Mannschaften auf Kreisebene. Der Kreisspielausschuss steht für den Kreisentscheid mit dem sprungreduzierten Ball jeweils eine Sporthalle in Bremervörde, Rotenburg und Bothel zur Verfügung. Titelverteidiger ist die SG Unterstedt.