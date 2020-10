Hambergen. Johann Boger (80.) und Felix Gartelmann (84.) belohnten den Aufwand des Aufsteigers erst spät. Innenverteidiger Johann Boger vollendete aus dem Gewühl. Felix Gartelmann veredelte eine Maßvorlage von Sascha Wild. Zwischendurch lag allerdings auch das 1:1 in der Luft. Torhüter Yannik Ahrens entschärfte da einen Foulelfmeter von Jan-Henrik Gantzkow, den die Gäste nach einem Foul an Tjark Steljes verursacht hatten (82.).

„Wir konnten dem Druck des Gegners in der zweiten Halbzeit nicht mehr so standhalten“, bemerkte FC-Trainer Marc Monsees. Tim Harms bot als Aushilfskeeper eine Partie ohne Fehl und Tadel. „Wir haben in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufgedreht“, stufte Gäste-Coach Denis Stelljes den Derbysieg in einem kampfbetonten Kräftemessen als gerecht ein. Die Wallhöfener überstanden so die Begegnung auch ohne ihren erkrankten Schlüsselspieler Andreas Boger schadlos.

Mehr zum Thema TSV Worphausen - SV Lilienthal-Falk. 1:2 Glanzloser Favoritensieg der Jaber-Elf Mit Ach und Krach hat der SV Lilienthal-Falkenberg im Derby beim TSV Worphausen vor 125 Zuschauern ... mehr »

FC Hambergen II – TSV Wallhöfen 0:2 (0:0)

FC Hambergen II: T. Harms; Zehner, Gantzkow, Wendelken, Ziegler, Kuls, Meyerhoff (80. P.Harms), Persdotter, Gernand (80. Steljes), Reinberger, Thiel

TSV Wallhöfen: Ahrens; Struwe (66. Wild), J.Boger, Hoffmann, Gerken (66. Ermisch), Baitler, Kistner (80. Omar), Wittmershaus, Gusek, Gartelmann, Gül

Tore: 0:1 Johann Boger (80.), 0:2 Felix Gartelmann (84.)

Schiedsrichter: Ingo Beil (SV Aschwarden)

Besonderes Vorkommnis: Jan-Henrik Gantzkow scheitert per Foulelfmeter an Yannik Ahrens im Gäste-Gehäuse (82.)