Das ist eine echte Verstärkung für den TSV Wallhöfen: Felix Gartelmann (grünes Trikot) wechselt vom VSK Osterholz-Scharmbeck zum Kreisklassisten. (Tobias Dohr)

Wallhöfen. Der TSV Wallhöfen hat im Ringen um den Aufstieg aus der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz in die Kreisliga noch einmal mächtig aufgerüstet. Der Vierte holte in der Winterpause drei neue Leute. Den Königstransfer stellt dabei der Wechsel von Felix Gartelmann vom Bezirksligisten VSK Osterholz-Scharmbeck dar. „Das ist ein Top-Spieler“, lobte TSV-Trainer Denis Stelljes den zweikampfstarken Mittelfeldkicker, der in der abgelaufenen Hinrunde von VSK-Trainer Oliver Schilling wegen disziplinarischer Gründe aus dem Bezirksliga-Kader gestrichen worden war.

Ebenfalls über Erfahrung in der Bezirksliga 3 verfügt Alexander Kistner, der sich nach dem Abstieg seines ATSV Scharmbeckstotel zunächst dem VSK Osterholz-Scharmbeck angeschlossen hatte, dort aber schnell wieder verschwand. Nach einem halben Jahr Pause will es der Mittelfeldspieler nun noch einmal wissen. Neuzugang Nummer drei ist André Hoffmann vom Ligarivalen Sportfreunde Heilshorn. „Das ist eine mega Verstärkung für unseren Defensivbereich. Ich wollte André schon seit längerer Zeit in meiner Mannschaft haben“, erklärte Stelljes. Hofmann kann als Innen- oder als Rechtsverteidiger auflaufen. Die Wallhöfener weisen zwar derzeit acht Punkte weniger als Klassenprimus TSV Worphausen auf, könnten diesen aber mit Siegen in drei Nachholspielen überholen. „Mit den drei neuen Spielern sollte oder muss uns sogar der Aufstieg gelingen“, sagte Denis Stelljes.