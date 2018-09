Bezirksliga 3: Nach einem spielfreien Wochenende greift der VSK Osterholz-Scharmbeck am heutigen Mittwoch wieder in das Geschehen der Bezirksliga 3 ein. Die Kreisstädter reisen zum FSV Langwedel-Völkersen und wollen an ihren guten Saisonstart anknüpfen. Obwohl der Gegner drei seiner ersten vier Spiele verlor, rechnet VSK-Coach Oliver Schilling im Kreis Verden mit einer kniffligen Aufgabe: „Sie stehen schlechter da als sie sind. Langwedel ist eine unbequeme Mannschaft, die schwer zu bespielen ist.“ Nichtsdestotrotz sollen auch dort drei Punkte geholt werden: „Wir haben gut trainiert und wollen Gas geben“, verspricht der Übungsleiter, der möglicherweise auf Kevin Zilke und Tobias Stöhr verzichten muss.

Heute, 19.30 Uhr, Langwedel