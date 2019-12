Im vergangenen Jahr konnte der SV Grohn das Neujahrsturnier des ASV Ihlpohl gewinnen. Als Titelverteidiger ist der Bremer Landesligist dieses Mal gesetzt. (fr)

Ihlpohl. Der SV Grohn geht als Titelverteidiger in das 41. Fußball-Neujahrsturnier des ASV Ihlpohl um den ULC-Sportsdome-Cup in der Sporthalle am Moormannskamp in Ritterhude. Durch den Turniersieg im vergangenen Jahr hatte der Landesligist auch gar keine andere Wahl. „Der Sieger verpflichtet sich schließlich nach unseren Regularien, den Titel im nächsten Jahr zu verteidigen“, informiert der stellvertretende ASV-Spartenleiter Thomas Lascheit.

Das Eröffnungsspiel um 14 Uhr bestreiten die SG Aumund-Vegesack und die SG Platjenwerbe. Diese beiden Klubs messen in der Vorrundengruppe ihre Kräfte ansonsten mit der TuSG Ritterhude und den Gastgebern. In der anderen Gruppe treffen der Blumenthaler SV, SV Grohn, VSK Osterholz-Scharmbeck sowie der SV Barisspor aufeinander. „Ich habe lange nach einem Ersatz für den 1. FC Burg gesucht, der in diesem Jahr nicht dabei ist. Der SV Barisspor springt nun kurzfristig ein“, teilt Lascheit mit. Die Spielzeit aller Begegnungen beträgt jeweils zwölf Minuten. Die Gruppenersten qualifizieren sich für das Halbfinale. Das erste Semifinale beginnt um 16.45 Uhr. Es folgen die Platzierungsspiele, ehe gegen 18 Uhr das Finale steigen soll. Der Turniersieger erhält 200 Euro. Die im Endspiel unterlegene Mannschaft darf sich mit immerhin 110 Euro trösten. Auch die beiden Halbfinalisten, die nicht ins Finale einziehen, bekommen noch Geldpreise. „Jede teilnehmende Mannschaft erhält außerdem weitere Sachpreise“, kündigt Thomas Lascheit an. Der beste Torschütze der Veranstaltung wird am Ende zudem einen Pokal entgegennehmen.

Der gastgebende ASV Ihlpohl bildet in seiner Gruppe A als Vertreter der 1. Kreisklasse Osterholz den krassen Außenseiter. „Wir wollen aber versuchen, die stärkeren Gegner zu ärgern“, verspricht Lascheit. Der große Favorit in dieser Gruppe ist natürlich der Bremen-Ligist SG Aumund-Vegesack. Dieser trifft in der Gruppe B auf dessen Ligarivalen Blumenthaler SV zu. Der VSK Osterholz-Scharmbeck wird in dieser Gruppe mit seiner zweiten Formation aus der Kreisliga Osterholz antreten. „Ich selbst und auch meine Jungs haben keine Lust, an diesem Termin zu spielen“, sagt der Coach der ersten Mannschaft, Oliver Schilling. Dies erhöht die Chancen der anderen Teams auf ein Weiterkommen.

Die TuSG Ritterhude wird in der Gruppe A nicht von Übungsleiter Bastian Haskamp, sondern von Torjäger Marcel Meyer betreut. Der Landesliga-Absteiger kann in personeller Hinsicht nicht gerade aus dem Vollen schöpfen. „Bestimmt 70 Prozent unserer Kicker spielen nicht so gerne in der Halle“, so Haskamp. Diejenigen, die dann aber in Ritterhude auflaufen, seien aber mit Ehrgeiz dabei. „Die haben schon Ambitionen“, verspricht Bastian Haskamp. Ihm sei jedoch eine vernünftige Vorbereitung auf die Restrunde in der Bezirksliga 3 wichtiger. Trainingsstart ist am 20. Januar. Die Hammestädter bestreiten aber in der Halle auch noch den Schmolke-Cup des VSK Osterholz-Scharmbeck sowie das Turnier des FC Hambergen II. „Das Turnier des ASV Ihlpohl sehen wir in erster Linie als Spaßveranstaltung für diejenigen Spieler an, die zu dieser Zeit schon etwas machen wollen“, erklärt Bastian Haskamp. Dieser wolle selbst auch am Moormannskamp vorbeischauen. „Wir laden alle Mannschaften nach der Siegerehrung in unser Vereinsheim ein, um den sportlichen Tag in einer geselligen Runde ausklingen zu lassen“, sagt Thomas Lascheit.