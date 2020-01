In Jubelstimmung: Die Kicker des VSK Osterholz-Scharmbeck entschieden das Finale des Volksbank-Cups für sich. (Reiner Tienken)

Osterholz-Scharmbeck. Leichte „Kritik“ des Organisators Ralf Strömer hat sich der Turniergewinner beim 16. Volksbank-Cup des VSK Osterholz-Scharmbeck für Fußball-A-Junioren gefallen lassen müssen. „Schlechter Gastgeber, aber Sieger“, brachte Spartenleiter Ralf Strömer seine Eindrücke auf einen Nenner. Der VSK Osterholz-Scharmbeck I rang den SC Borgfeld im Endspiel mit 2:1 nieder.

Zehn Teams lieferten bei der Futsal-Variante in der BBS-Sporthalle Anschauungsunterricht der hohen Fußballschule. „Wir haben tolle, schnelle Spiele gesehen. Ganz große Klasse“, lobte VSK-Spartenleiter Ralf Strömer das Engagement der Spieler. Mit dem VfL Breese/Langendorf, HSC Hannover und dem VfL Westercelle hatten drei Teams eine weite Anfahrtsstrecke auf sich genommen, um beim stark besetzten Starterfeld mitzuwirken. Der JFV Bremen sagte kurzfristig ab.

„Die beiden besten Mannschaften standen im Finale. Borgfeld hat es extrem gut gemacht“, sagte Trainer Thorsten Westphal nach dem Happy End, das 125 Euro in die Mannschaftskasse des U18-Landesligisten VSK Osterholz-Scharmbeck spülte.

Endspielgegner SC Borgfeld lief beim Wettbewerb mit seiner B-Jugend-Regionalligamannschaft auf. „Das Finale haben wir leider verdient verloren. Alles in allem war ich sehr zufrieden“, bilanzierte SCB-Coach Mario Cordes. Jan Brinkmann und Jad Lhaf trafen im Endspiel für den Gastgeber voll ins Schwarze. Ibrahim Altunok egalisierte zwischendurch für die Gäste vom SC Borgfeld. Die beiden Finalisten hatten bei der Siegerehrung sogar mehrfach Grund zur Freude. Der Veranstalter kürte Elias Ammon vom SC Borgfeld zum besten Torwart.

Jan Brinkmann (VSK Osterholz-Scharmbeck, neun Treffer) avancierte zum Top-Scorer. Die Wahl zum Spieler des 16. Volksbank-Cups fiel auf Felix Westphal (VSK Osterholz-Scharmbeck). „Jan war heute überragend. Die neun Tore sprechen für ihn“, lobte Spielgestalter Felix Westphal seinen Teamkollegen. Voller Willenskraft und Dynamik sowie ausgestattet mit einem Killerinstinkt entzauberte Jan Brinkmann mehrere Gegner. In den Freudenbecher fiel beim Gastgeber indes ein bitterer Wermutstropfen. Louis Melzer schied ohne Fremdeinwirkung mit einer Knieblessur vorzeitig aus.

Zur Sache

16. Volksbank-Cup für A-Junioren

Gruppe A: VSK Osterholz-Scharmbeck I – JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Heeslingen 4:1, HSC Hannover – Osterholz-Scharmbeck I 4:6, Blumenthaler SV – Ahlerstedt/Ottendorf/Heeslingen 2:5, Blumenthal – Osterholz-Scharmbeck I 3:5, Ahlerstedt/Ottendorf/Heeslingen – Hannover 9:0, Hannover – Blumenthal 1:0

Endstand der Gruppe: 1. VSK Osterholz-Scharmbeck I 15:8 Tore/9 Punkte, 2. JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Heeslingen 15:6/6, 3. HSC Hannover 5:15/3, 4. Blumenthaler SV 5:11/0

Gruppe B: SC Borgfeld – SV Brake 3:1, VfL Westercelle – VSK Osterholz-Scharmbeck II 2:1, VfL Breese/Langendorf – Borgfeld 0:2, Osterholz-Scharmbeck I – Brake 5:1, Breese/Langendorf – Westercelle 3:4, Osterholz-Scharmbeck II – Borgfeld 1:3, Brake – Breese/Langendorf 0:1, Borgfeld – Westercelle 2:1, Breese/Langendorf – Osterholz-Scharmbeck II 0:4, Westercelle – Brake 3:2

Endstand der Gruppe: 1. SC Borgfeld 10:3 Tore/12 Punkte, 2. VfL Westercelle 10:8/9, 3. VSK Osterholz-Scharmbeck II 11:6/6, 4. VfL Breese/Langendorf 4:10/3, 5. SV Brake 4:12/0

Halbfinale: SC Borgfeld – JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Heeslingen 5:3 (3:3) nach Neunmeterschießen, VSK Osterholz-Scharmbeck I – VfL Westercelle 3:1

Penaltyschießen um Platz drei: JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Heeslingen – VfL Westercelle 5:6

Finale: SC Borgfeld – VSK Osterholz-Scharmbeck I 1:2. Tore: 0:1 Jan Brinkmann, 1:1 Ibrahim Altunok, 1:2 Jad Lhaf

Spieleraufgebote:

VSK Osterholz-Scharmbeck I: Süß; Piatek, Lüdtke, Brinkmann, Westphal, Schieders, Rasho, Schumacher, Wöhltjen, Lhaf

SC Borgfeld: Ammon; Altuniok, Spies, Dähne, Ciftci, Schierholz, Elmali, Bauhus, Bekjar

VSK Osterholz-Scharmbeck II: Schumann; Bormann, Brünjes, Saglam, Meyerdierks, Melzer, Marggraf, Haji, Wahren, Wagner RT

