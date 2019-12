Lübberstedt. Da die Lübberstedter allerdings dem gastgebenden Ahlhorner SV III mit 1:3 unterlagen, bleiben diese punktgleich mit Ahlhorn III, das gegen den SV Düdenbüttel II den Kürzeren zog, Dritter. Der MTV muss für den angestrebten Sprung in die Regionalliga also noch einen Rang gutmachen.

Ahlhorner SV III – MTV Lübberstedt 3:1 (13:11, 6:11, 13:11, 11:9): „Gegen Ahlhorn III hatten wir uns eigentlich einen Sieg ausgerechnet“, räumte MTV-Akteur Nico Mysegades ein. Michael Berner half aus der zweiten Mannschaft aus und lief für den angeschlagenen Markus Glunz hinten rechts auf. Als Ersatzmann fuhr Jan Lütjen aus dem dritten Team mit, der aber erneut nicht zum Einsatz kam. „Die Angaben von Brian Hünken kamen nicht so gut wie gewohnt. Außerdem haben wir uns zu viele Eigenfehler geleistet“, bilanzierte Mysegades. Im zweiten Satz hätte sich seine Formation aber zusammengerissen und glich nach Durchgängen aus. Auch im dritten Abschnitt führten die Gäste bereits mit 8:2. Diese vermochten den deutlichen Vorsprung aber nicht über die Runden zu bringen. „Im vierten Satz konnten wir nichts mehr machen“, versicherte Nico Mysegades. Letztendlich habe das Heimteam das Verfolgerduell aber auch verdient gewonnen.

MTV Lübberstedt – TSV Essel 3:0 (15:14, 11:4, 11:4): „In Spiel gegen den Ersten hat dann aber alles geklappt“, frohlockte Nico Mysegades. Beim Stand von 14:14 verwandelte Brian Hünken eine starke Angabe zum Satzgewinn. „Wenn wir den Durchgang nicht für uns entschieden hätten, wäre dies sicherlich in unsere Köpfe gegangen“, erklärte Mysegades. So aber nutzte der Dritte den Erfolg in der ersten Runde, um sich am Ende ohne Mühe zum zweiten Mal in dieser Saison gegen den Klassenbesten durchzusetzen.

„Die Angaben von Brian Hünken waren auch insgesamt besser als im ersten Match“, teilte Nico Mysegades mit. Hünken trat neben Björn Struwe vorne als Schlagmann an. Während Nico Mysegades die Mitte übernahm, waren Michael Berner und Tjorben Prigge sehr aufmerksam in der Defensive. Am 12. Januar setzen die Lübberstedter ihre Saison mit einem Heimspieltag in Wallhöfen fort. „Wir müssen unsere restlichen Spiele alle gewinnen“, ließ Mysegades wissen.

MTV Lübberstedt: Hünken, Struwe, Nico Mysegades, Michael Berner, Prigge.